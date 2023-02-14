عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 32 ألف قتيل

أعلنت إدارة الكوارث التركية في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال إلى نحو 31 ألفًا و974 قتيلًا في تركيا فقط.

عمليات الإنقاذ مستمرة

وتستمر عمليات الإنقاذ رغم تلاشي الآمال تدريجيا في العثور على ناجين، اليوم الثلاثاء، في تاسع يوم بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وطال أجزاء من سوريا في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية عبر التاريخ.

وفي 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.8 درجات، أعقبه مئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين، بحسب قناة «العربية».