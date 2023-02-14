قناة القاهرة الإخبارية: سقوط أجزاء من قلعة حلب السورية بسبب الزلزال المدمر

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا عن سقوط بعض أجزاء قلعة حلب السورية، بعنوان «الزلزال يهزم محاولات هولاكو التاريخية.. سقوط أجزاء مؤثرة من قلعة حلب السورية».

وذكر التقرير: «قلعة حلب رغم أنها كانت توصف بالقصر المحصن إلا أن الزلزال الذي عصف بمدينة حلب السورية مؤخرا، تمكن من تحطيم بعض أجزائها؛ فسقطت أجزاء من الطاحونة وحدث تصدع وسقوط لأجزاء من الأسوار الدفاعية الشمالية الشرقية لها، كما سقطت أجزاء كبيرة من قبة منارة الجامع الأيوزبي الواقع بها، وتضررت مداخلها وسقطت أجزاء من حجارتها ومنها مدخل البرج الدفاعي الملوكي».

القلعة جرى احتلالها من الإغريق والبيزنطيين والمماليك والأيوبيين

«قلعة حلب إحدى أقدم القلاع في العالم والتي بنيت في العصور الوسطى، ويعود استخدام التل الذي توجد عليه للألفية الثالثة قبل الميلاد، ورغم أن القلعة تم احتلالها من الإغريق والبيزنطيين والمماليك والأيوبيين إلا أن أغلب البناء الحالي يعود إلى الفترة الأيوبية».

الممرات والآبار التي تخترق الأرض

«هناك أيضا الممرات والآبار التي تخترق الأرضد من الأجزاء الداخلية البارزة في القلعة، ومن أهمها المدخل وقصر المجد وقاعة العرش المملوكية أو القصر السلطاني أحد أبرز المواقع الأثرية في القلعة»، «أيضا الممرات والآبار التي تخترق الأرض، وعلى مر العصور لحقت أضرار بالغة بالقلعة إثر الغزو المغولي الأول، ودمرت مرة أخرى بسبب الغزو المغولي الثاني بقيادة تيمور لنك، ورغم أي شيء بقيت القلعة صامدة في وجة أي محاولات لتدميرها سواء بفعل البشر أو الطبيعة».