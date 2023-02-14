في ذكرى ميلاد سهير البابلي.. ما علاقة ليلى مراد بتحقيق حلم «بكيزة الدرملي»؟

روحها المرحة وخفة ظلها، جعلها ملكة الكوميديا وإحدى أيقونات المسرح، وبأدوارها المتعددة حفرت اسمها داخل قلوب المشاهير، فهي «سكينة» في مسرحية ريا وسكينة، وهي «بكيزة» في مسلسل بكيزة وزغلول، إنها الفنانة سهير البابلي، التي تحل اليوم ذكرى ميلادها.

تأثرها برؤية ليلى مراد على الشاشة

منذ نعومة أظافرها عشقت الفنانة سهير البابلي، الفن الذي كان بمثابة الهواء بالنسبة لها، إذ أصبحت تقلد الفنانين بطريقة محببة ولافته للأنظار، لم تكتف بالتمثيل فقط بل اتجهت أيضا في للغناء لهم، وخاصة الفنانة ليلى مراد، وهذا ما دفعها للالتحاق بالمعهدي المسرحي والموسيقي في الوقت ذاته.

وذكرت الفنانة سهير البابلي في حديث لها مع المذيعة فريال صالح، أنها تأثرت بالفنانة ليلى مراد منذ صغرها، كما أنها كانت تعتبرها مثلها الأعلى سواء في التمثيل أو الغناء «لما كنت بشوف ليلى مراد على الشاشة بفرح جدا، وكنت بحبها أوي وبحب طريقة تمثيلها وشياكتها وطبعا صوتها الرائع الجميل اللي بيأثر القلوب كدا، ودايما كنت عايزه أشوفها» حسب تعبيرها.

زواج سهير البابلي من الملحن منير مراد

«كنت بقلد ليلي مراد دايما وبغني أغانيها لأهلي واخد منهم 10 ساغ، وبابا كان شايف فيا الموهبة وشجعني أني أكمل لكن والدتي كانت رافضة أني أنضم للفن» وفق تعبير سهير البابلي خلال حديثها في اللقاء، التي لم تكن تعلم حينها بأن القدر سيجمعها مع مثلها الأعلى في علاقة قوية، إذ تزوجت «سهير» من الملحن منير مراد الشقيق الأصغر للفنانة ليلى مراد.

واستمر زواج الفنانة سهير البابلي بالملحن منير مراد ما يقرب من 9 سنوات «ليلى مراد كانت الرقة كلها، والأخلاق العالية حتى مع إخواتها، مكنتش بتمثل هي فعلا كده، وكنا على طول في بيتها، أحلى أيام حياتي السنين دي اللي عرفتها فيها».