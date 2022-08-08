«الإسكندرية السينمائي» يحتفل بمئوية الفنان الراحل منير مراد

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، الاحتفال بمئوية الفنان الراحل منير مراد، خلال فعاليات الدورة الـ38 التي تحمل اسم النجم محمود حميدة، ومن المقرر إقامتها في الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر المقبل.

أشرف غريب يدير ندوة مهرجان الاسكندرية للسينمائي

وسيقدم الناقد أشرف غريب كتاب عن الفنان الراحل وسيتم توزيعه خلال الدورة.

يشار إلى أن الفنان الراحل منير مراد، التحق بالكلية الفرنسية، لكنه لم يكمل دراسته، وفضل أن يخوض مجال الفن، كما عمل في العديد من الأفلام كمساعد مخرج، وبعدها بدأ في تلحين العديد من الأغاني في الأفلام، ومن أشهرها «حاجة غريبة، دبلة الخطوبة، أول مرة تحب، ضحك ولعب وجد وحب»، كما قام ببطولة عدد من الأفلام، منها «أنا وحبيبي، موعد مع إبليس، نهارك سعيد»، لكنه قرر بعدها أن يضع كل تركيزه في التلحين، والذي تميز فيه بشدة وتوفى في عام 1981 عن عمر يناهز 59 عامًا.

منير مراد توفى عام 1981

عُرف مراد كممثل من 3 أفلام سينمائية والغناء فيهم لمجموعة من الأغاني، قدم فيها رؤيته عن المزج بين موسيقى الجاز والموسيقى الشرقية.

مرت 9 سنوات كاملة، إلى أن طلب منه صديقه حسن الصيفي أن يقدم استعراضا في فيلمه الذي أخرجه عام 1964، وكان بعنوان بنت الحتة، ولمنير مراد 3000 لحن كما أنه كان مساعد مخرج في 150 فيلما.