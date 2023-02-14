وزير البترول يسلم جوائز الاستدامة في مجال الطاقة بمؤتمر إيجبس 2023

سلّم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جوائز الاستدامة في مجال الطاقة ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2023.

وصرح الملا بانه قد تم التوسع فى مجالات جوائز الاستدامة كونها من احد الموضوعات الهامة لمواجهة مخاطر تغير المناخ ، لافتاً إلى انه تم مناقشة كيفية توفير الطاقة بشكل كفء ومستدام خلال قمة المناخ COP27 الذي استضافته مدينة شرم الشيخ مؤخراً ، مشيراً إلى ان المؤتمر تناول اهم الموضوعات الخاصة بالاستدامة كالسلامة والصحة المهنية والتنمية المجتمعية.

أفضل مشروع بيئي

وقام المهندس طارق الملا بتسليم الجوائز للشركات الفائزة حيث فاز بجائزة افضل مشروع بيئي شركة بتروبل عن مشروع ( الحد من سحب المياه العذبة من محطة تحلية المياه) ، كما فاز بالمركز الثاني شركة بيكرهيوز عن مشروع الإدارة المتكاملة لتجمعات المياه وتعزيز محتوي الكربون في التربة. وعن افضل مشروع في مجال المسئولية الاجتماعية فاز بالمركز الاول شركة اسيوط الوطنية لتصنيع البترول ( انوبك) وفاز بالمركز الثاني شركة شيفرون.

وعن افضل مشروع في مجال الصحة فازت شركة بدرالدين للبترول بالمركز الأول عن مشروع ادارة سلامة الاغذية والنظافة بالمواقع النائية، وفازت شركة رشيد للبترول بالمركز الثاني عن مشروع تقييم المخاطر الصحية.

مشروع مركز الفحص الفني لخزان السويس

وعن افضل مشروع في مجال السلامة فازت شركة توتال انرجيز بالمركز الأول عن مشروع ( مركز الفحص الفني لخزان السويس) وفازت شركة ميثانكس بالمركز الثاني عن مشروع اطار ادارة سلامة العمليات لمشروع قطاع البترول والغاز المصري. وعن افضل مشروع في مجال الرقمنة فازت الشركة المصرية لاسالة وتصدير الغاز ELNG بالمركز الأول عن مشروع لوحة تحكم لادارة قطاع البيئة والصحة والسلامة. وفاز بالمركز الثاني شركة بيكرهيوز عن مشروع استيعاب البيانات متعدد اجهزة الاستشعار والتحليلات القائمة علي النموذج.