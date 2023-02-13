«المصري للدراسات الاقتصادية» ينظم مؤتمرا لتقييم مخرجات قمة المناخ

يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، غدا الثلاثاء، مؤتمرا موسعا بعنوان «نحو COP27 وما بعده»، لتقييم مخرجات قمة المناخ بشرم الشيخ، وماذا تم بعد القمة في مصر ودول العالم.

استمرارا التعاون بين المركز والبنك التجاري

يأتي ذلك في إطار للتعاون بين المركز والبنك التجاري في موضوع المناخ والذي بدأ منذ يونيو من العام الماضي بعقد سلسلة من اللقاءات المثمرة.

ويشارك بالمؤتمر نخبة من الخبراء المصريين والدوليين لتقييم الخطوات الدولية بعد قمة المناخ الأخيرة، وهم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة شئون البيئة، والدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، ومحمد سلطان الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في البنك التجاري الدولي، وعمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، والسفير وائل أبو المجد الممثل الخاص المعين لرئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

الخبراء المشاركون

ويتحدث الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق، والسفير ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، ومحمد قاسم رئيس جمعية المصدرين، وعلاء هاشم الشريك المؤسس والشريك التنفيذي لشركة ترانسينديام، والدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق، والسفير راجي الإتربي مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية والممثل الشخصي للرئيس المصري في مجموعة العشرين، والسفير رؤوف سعد مساعد وزير الخارجية الأسبق ومستشار وزير البيئة.

ومن الخبراء الدوليين يشارك عبر الإنترنت كل من ماري روبنسون الرئيس السابق لجمهورية أيرلندا، والبروفيسور تيتسوشي سونوب العميد والرئيس التنفيذي لمعهد بنك التنمية الآسيوي، وانطونيو فيلافرانكا مدير الدراسات بالمعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية ISPI والرئيس المشارك لمركز الحوكمة الأوروبية والعالمية، والدكتور سيدي ولد طه المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، ومامادو بايتي السكرتير التنفيذي لمؤسسة بناء القدرات الأفريقية.