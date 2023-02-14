تفاصيل لجان تحكيم الدورة التاسعة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، أسماء لجان تحكيم مسابقات الدورة التاسعة المقرر إقامتها خلال الفترة من 16 حتى 22 فبراير الجاري، تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، وهيئة تنشيط السياحة، ووزارة الشباب والرياضة.

المهرجان خلال الفترة من 16 حتى 22 فبراير

وحول اختيار أعضاء لجان التحكيم للدورة التاسعة قال محمد محمود رئيس المهرجان: «إضافة إلى انتقاء مجموعة متنوعة من الأعمال السينمائية المبتكرة، حرص مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير على دعوة مجموعة منتقاه من صناع السينما لتشكيل لجان التحكيم».

وتضم لجان التحكيم الدولية، كل من المخرجة المصرية ساندرا نشأت، المخرجة والمنتجة المغربية مليكة ماء العينين، الناقد الإيطالي ماسيمو ليتشي، منسقة المناظر ومديرة التسويق السينمائي بجنوب أفريقيا وكندا فالما فاف، والمونتيرة والممثلة المصرية دعاء عريقات.

وتمنح اللجة جائزة مالية 500 دولار لأفضل فيلم في المسابقات الدولية الثلاثة، الروائية والوثائقية والتحريك، برعاية دكتور يوسف العمري رئيس مجلس إدارة جمعية خليجيون في حب مصر.

لجنة تحكيم جمعية نقاد السينما المصريين من زين خيري ومحمد كمال

أما لجنة التحكيم الثانية، تختص بأفلام مسابقتي الفيلم العربي، ومسابقة أفلام الطلبة، وتضم كل من الممثلة المصرية سامية أسعد، والمخرج التونسي يونس بن حجرية، الناقد الموسيقي المصري د.وليد شوشه،الإعلامية المصرية رجاء الغمراوي، المنتج والإعلامي السعودي خالد المجرشي.

وتتشكل لجنة تحكيم جمعية نقاد السينما المصريين من زين خيري، محمد كمال، وضحى الورداني، وتمنح جائزة سمير فريد، بالإضافة إلى جائزة شريف حتاتة المقدمة من أرملته الناقدة أمل الجمل، وهي جائزة مالية 10 ألاف جنيه تمنح لأفضل فيلم مصري.