محافظ أسيوط: تنفيذ 63 سوقا حضاريا في قرى حياة كريمة

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الموقف التنفيذي لمشروعات وحدات الإطفاء والأسواق والمواقف النموذجية الجاري تنفيذها بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى الذي يجرى تنفيذه بـ7 مراكز على مستوى المحافظة في 149 قرية و894 تابع ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية.

جاء ذلك خلال لقاءه مع عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بأسيوط وسوزان محمد راضي مدير وحدة تطوير الريف المصري بالمحافظة.

إنشاء أسواق حضارية

وأوضح محافظ أسيوط إنه يجري حاليًا إنشاء مشروعات أسواق ووحدات إطفاء ومواقف عامة بقرى حياة كريمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لقاطنيها حيث تم توقيع بروتوكول اتفاق مع الأبنية التعليمية وللإشراف على تنفيذ 63 مشروعًا خدميًا تتضمن أسواق ومواقف سيارات نموذجية ومتطورة ونقاط إطفاء على عدة مراحل لافتاً الى ضرورة الالتزام بالانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة وتنفيذها طبقًا للمواصفات القياسية ومعايير الجودة والسلامة وسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين لتحقيق الاستفادة من هذه المشروعات.

الإشراف الميداني للمشروعات

ووجه المحافظ ضرورة وضع خطة للمرور علي كافة المشروعات والإشراف الميداني اليومي على أعمال المقاولين بمواقع الأعمال الإنشائية للوقوف علي نسب التنفيذ وإزالة كافة المعوقات وتذليل أي تحديات تواجه أعمال التنفيذ بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لمواطني القرى المستهدفة والمساهمة في إحداث نقلة نوعية في حياتهم وذلك من التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية والمتابعة الميدانية المستمرة لإنهاء كافة متطلبات وإجراءات تنفيذ تلك المشروعات التي تتكامل مع باقي مشروعات المبادرة الرئاسية لتحسين مستوى الخدمات التي تمس الاحتياجات اليومية للمواطن.

الانتهاء في المواعيد المحددة

ومن جانبه أوضح المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بأسيوط أن العمل يجري على قدم وساق لتنفيذ مشروعات الأسواق النموذجية ووحدات الإطفاء والمواقف الحضارية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري مشيرًا إلى الهيئة تلتزم بالإشراف الدائم على جميع الأعمال ومتابعة تقدمها والانتهاء منها في التوقيتات المحددة عليه والتأكد من سلامة جميع الأعمال حتى الاستلام النهائي طبقاً للقانون.