عصام شيحة لقناة الحياة: مصر شاركت في وضع ميثاق حقوق الإنسان العالمي

قال المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن حقوق الإنسان ليست غريبة عن الدولة المصرية والمجتمع المصري، فمصر شريكة في وضع الميثاق العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، لافتا إلى أن البعض يتصور أن ملف حقوق الإنسان جديد على مصر، رغم أنها دولة فاعلة وشاركت في وضع ميثاق حقوق الإنسان العالمي.

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

وأوضح «شيحة»، خلال استضافته ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية الحياة، أن مصر كانت أيضا من أوائل الدول المشاركة في صياغة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن مصر في السنوات الأخيرة، قررت التحكيم في حالة حقوق الإنسان، والصدامات في التسعينيات، كانت بسبب عمليات انتهاك ممنهجة لحقوق الإنسان، لكن حاليا الدولة توفرت لها إرادة سياسية لتحسين حقوق الإنسان.

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية في 2018، ونقل الملف للخارجية بعدما كان موزعا بين الوزارات بشكل مختلف.