الآلآف من محبي السيدة زينب يحيون الليلة الختامية «صور»

شهيد محيط مسجد السيدة زينب تواجد المئآت من محبي السيدة زينب الذين توافدوا من عدد من محافظات الجمهورية للإحتفال بالليلة الختامية التي يعتبرها المريدون لهذا الاحتفال حبا وقربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا علي عليه السلام.

قالت عبير فهمي إحدى سيدات محافظة الإسكندرية والبالغة من العمر ٣٥ عاما إن مولد الإحتفال بمولد السيدة عادة سنوية لها كل عام مؤكدا على أنها تحرص على المشاركة به بشكل سنوي منذ أن كان عمرها ١٢ عاما

احتفالات الصوفيه بالسيدة زينب

وبسؤالها عن موقف الأسرة من السفر كل عام قالت السيدة عبير " يحرص زوجي كل عام على تأجير سيارة خاصة للأسرة لقطع فترة السفر من الإسكندرية إلى القاهرة وذلك تجنبا لحدوث أي معوقات تعيقنا عن إستكمال السفر" بحسب تعبيرها.

وتابعت السيدة عبير قائلا" إحنا بنستنى المولد كل سنة عشان نيجي ونفسح ولادنا ونشتريلهم طرابيش" كأحد طقوس الاحتفال.

مريدو مولد السيدة زينب

وفي سياق متصل قال منتصر فرج أحد أبناء محافظة قنا والبالغ من العمر ٣٠ عاما إنه منذ عامه ١٠ وهو يحرص على المشاركة بإحتفال مولد السيدة زينب حيث كان يصطحبه جده ووالده وهو في فترة الطفولة مما غرس فيه اللهفة كل عام على الحضور المشاركة بالإحتفال.

وبسؤاله عن رأيه في المشاركة في مولد السيدة زينب هذا العام مقارنة بالأعوام الحالية قال منتصر "العام الحالي يختلف تماما عن الأعوام السابقة خاصة عقب إغلاق البلاد بسبب فترة كورونا الأمر الذي غير بعض ملامح المنطقة و أغلقت بعض المحال المعتاد أن أتردد عليها كل عام واستبدلت بمحال أخرى.

وبسؤاله عن موقف أفراد أسرته من الإحتفالية قال ابن محافظة قنا "والدتي تحرص كل عام على السفر معي للإحتفالية وذلك لانه يوم مميز في حياتها الزوجية حيث كان والدي يحرص قبل وفاته على اصطحابها كل عام للمشاركة بالحفل، على حد قولها.