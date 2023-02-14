شيخ الطريقة الضيفية لقناة الحياة: الإطعام أهم سنة في مولد السيدة زينب

قال الدكتور محمود أبوعلي، شيخ الطريقة الضيفية الخلوتية، إن مولد السيدة زينب بدأ من الثلاثاء الماضي، واليوم هو الختام الكبير، لافتا إلى أن القائمين على أمر المولد حريصون على تطبيق سنة الإطعام، من خلال تقديم الطعام كخدمة للزوار، بالإضافة لمجالس الذكر التي لا تنقطع.

غدا الأربعاء تنتهى الاحتفاليات

أوضح «أبوعلي»، في مداخلة عبر الفيديوكونفرانس لبرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية الحياة، أن المولد استمر لمدة 8 أيام متواصلة، وبعد فجر غدا الأربعاء تنتهى الاحتفاليات، لافتا إلى أن الإجراءات الاحترازية منذ 2019 كانت معطلة للموالد، لكن منذ شهرين أعيدت الاحتفالات من جديد، وهو من أوائل الموالد من بعد تطبيق القرار ونسبة الحضور والمشاركة جيدة.

الضيفية الخلوتية

وأشار شيخ الطريقة الضيفية الخلوتية، إلى أن الزوار استمروا في التواجد بساحة مسجد السيدة زينب لمدة 8 أيام متتالية، وجاءوا من مختلف المحافظات من أجل السيدة زينب.