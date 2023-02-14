إنذار من «صناعة السينما» للمخرج أحمد خالد موسى برد 500 ألف جنيه للمنتج راني مسحال

أصدرت لجنة الشكاوى بغرفة صناعة السينما، قرارا ألزمت فيه المخرج أحمد خالد موسى، بسداد مبلغ 500 ألف جنيه لصالح شركة دانة للإنتاج الفني لصاحبها المنتج راني مسحال، وذلك بناء على الشكوى المقدمة منه.

وأرسلت لجنة الشكاوى برئاسة جمال علي هذا القرار للمخرج أحمد خالد موسى، وجاء كالتالي: «نحيطكم علما بأن لجنة الشكاوى بالغرفة، بجلستها المعقدة بتاريخ 8 فبراير 2023 قررت التزامكم برد 500 ألف جنيه خلال شهر من تاريخ اخطاركم بالقرار، وذلك للشركة الشاكية دانا للإنتاج الفني، أو التزامكم بإخراج فيلم للشركة الشاكية بنفس قيمة العقد موضوع الشكوى، وذلك خلال عام 2023».

شكوى ياسر قنطوش لغرفة صناعة السينما

وكان المستشار ياسر قنطوش محامي المنتج راني مسحال، تقدم في وقت سابق بشكوى للجهات الرسمية، ومنها غرفة صناعة السينما، طالب فيها برد مستحقات موكله لدى المخرج أحمد خالد موسى.

وكان المنتج راني مسحال، سبق وتعاقد مع المخرج أحمد خالد موسى، بتاريخ 23 مارس 2020، ليخرج فيلما يحمل اسمًا مؤقتًا، وهو «من القاهرة لباريس»، من إنتاج شركة دانا، وتم الاتفاق مع المشكو في حقه على أجر قدره مليون ونصف المليون جنيه، وقام بتوقيع إيصال للشركة، يفيد باستلامه نصف مليون جنيه من أصل المبلغ المتفق عليه.