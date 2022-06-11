«بابا المجال» يجمع مصطفى شعبان والمخرج أحمد خالد موسى في رمضان 2023

أعلن المخرج أحمد خالد موسى، عن تعاقده على مسلسل بعنوان «بابا المجال»، بطولة الفنان مصطفى شعبان، وإنتاج شركة الباتروس المنتج كامل أبو علي، ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2023، وتدور أحداث المسلسل في إطار دراما شعبية لا تخلو من الإثارة والحركة.

تفاصيل مسلسل «بابا المجال»

ويسجل «بابا المجال»، التعاون الثاني بين المخرج أحمد خالد موسى، والفنان مصطفى شعبان بعد أن قدما سويا مسلسل «ملوك الجدعنة»، في شهر رمضان قبل الماضي، وحقق العمل نجاحاً كبيراً، ومن المقرر أن يتم بدء تحضيرات واختيار الفنانين المشاركين فى بطولة «بابا المجال»، بعد الانتهاء من كتابة الحلقات الأولى.

أعمال أحمد خالد موسى

وكان آخر أعمال أحمد خالد موسى، فى دراما رمضان، مسلسل «ملوك الجدعنة»، من بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، أحمد صفوت، عباس أبو الحسن، يوسف شعبان، وليد فواز، خالد كمال، فرح يوسف، أحمد كشك، مريم أمين، ليلى حسين، بسمة داود، وإخراج أحمد خالد موسى.

وفى سياق آخر يستعد أحمد خالد موسى، لاستئناف تصوير المشاهد الأخيرة من فيلمه «رمسيس باريس» خلال الأسابيع المقبلة، والعمل بطولة كل من هيفاء وهبي، ومصطفى خاطر، وحمدي الميرغنى، ومحمود حافظ، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، وسميرة مقرون، وتأليف كريم حسن بشير، والفيلم يجرى تصويره بين فرنسا ومصر، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي.