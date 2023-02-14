«أوقاف مطروح» تحتفل بذكرى رحلة الإسراء والمعراج في 50 مسجدا (صور)

انطلقت، مساء اليوم، أولى الاحتفالات بليلة الإسراء والمعراج التي تنظمها مديرية الأوقاف بمطروح، من قرية الرويسات بحضور الشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، للحديث عن رحلة الإسراء والمعراج باعتبارها رحلة التكريم لرسول الله وبيان منزلته وهي رحلة التكريم لأمة رسول الله فقد استلمت راية البلاغ والدعوة إلى الله بإمامة سيد المرسلين للأنبياء بالمسجد الأقصى.

دروس من الإسراء والمعراج

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم الثلاثاء، إن هناك دروس من رحلة الإسراء والمعراج أهمها بيان طلاقة القدرة الإلهية، وعظم أجر الصابرين فالحديث عن الإسراء سبقه حديث عن الصبر والحديث عن المعراج في سورة النجم سبقه خواتيم سورة الطور وفيها أمر للنبي بالصبر وكأن الرحلة المباركة نتاج وجائزة الصبر الذي صبره رسول الله.

الصبر لتخطي العقبات

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمطروح ببيان أن أمتنا في حاجة ماسة للصبر لتخطي العقبات وبناء الذات تحتاج لصبر على العمل الجاد، وصبر على مواجهة الكيد والتآمر عليها، وصبر على الظروف التي يمر بها العالم من اضطرابات تؤثر اقتصاديا على العالم بأثره وستكون العاقبة خير «إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب»، ونبه لمكانة المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى رسول الله وبدأ معراجه والأرض التي بارك الله حولها.

50 أمسية في مساجد مطروح

وأدى قيادات المديرية والإدارات 50 أمسية في مساجد محافظة مطروح أحدثت زخما كبيرا وتهلل لها جمهور المساجد المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.