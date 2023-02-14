رحلة الإسراء والمعراج.. دروس وعبر لا تنتهي على غلاف عدد جريدة «عقيدتي»

صدَر العدد الجديد من جريدة «عقيدتي»، التي تصدر كل ثلاثاء عن مؤسسة دار التحرير، برئاسة تحرير الكاتب الصحفي محمد الأبنودي، وتصدّر غلاف الصفحة الأولى، احتفال المصريون بالليلة الأخيرة لمولد السيدة زينب، كما تصدّر غلاف هذا العدد «رحلة الإسراء والمعراج.. دروس وعبر لا تنتهي».

جريدة «عقيدتي»

كما تصدّر غلاف العدد الجديد من جريدة عقيدتي عددًا من المواضيع التي جاءت تحت عنوان:

احتفال المصريون بالليلة الأخيرة لمولد السيدة زينب.

رحلة الإسراء والمعراج..دروس وعبر لا تنتهي.

زلزال تركيا وسوريا فتح الجدل مجددا: هل اقتربت الساعة؟

من علامات القيامة.. وموعدها في علم الغيب.

أبرز العناوين

القدس في قلوب وعقول الأمة.

السيسي: مواقفنا ثابتة اتجاه قضيتنا الأولى.

82 مشروعا اقتصاديا استثماريا تنمويا لدعم وصمود المقدسيين.

الأوقاف تزف البشرى حول مسابقة العمال 2022

كرم جبر أمام النواب: رقابة مشددة على الأعمال الفنية الرمضانية ومحاسبة المتجاوزين

تعاون جامعتي الأزهر وإقبال الباكستانية في العلوم العربية والشرعية.