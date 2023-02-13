حفل لفرقة الإنشاد الديني بأوبرا الإسكندرية في ذكرى الإسراء والمعراج

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا فنيا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو علاء عبد السلام، على مسرح أوبرا الإسكندرية السبت المقبل، وذلك احتفالا بذكرى الإسراء والمعراج.

برنامج الحفل

ويتضمن برنامج حفل أوبرا الإسكندرية مختارات من الأعمال الروحانية والتراثية والمعاصرة، بينها «ليالي رسول الله، والنبي عربي، وأم البشاير، ومدح الرسول، وابتهالات، وليلة الإسراء، وقمر، وخد بإيدي، ويا سيد السادات، وكن مع الله، وألف ألف صلاة، وفي حب الله، وروح الوجود، ونبينا هادينا، وختام الأنبياء، وأسماء الله الحسنى»، وذلك من أداء أعضاء الفرقة وهم الحمد حسن، وفارس عبد العال، وبلال مختار، وطه حسين، وولاء رميح، ومحمد عبد الحميد، وتامر نجاح، وأميرة أحمد.

الفرقة تأسست عام 1972

ووفق بيان دار الأوبرا في الإسكندرية، اليوم الاثنين، فإن فرقة الإنشاد الديني تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة عام 1972، وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الديني، وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية، حيث شاركت في إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة في القاهرة والإسكندرية ودمنهور.