«الغرف التجارية»: مبادرة لحصول كبار السن على سلع مجانية بمعارض «أهلا رمضان»

كشف علاء عزت، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن مبادرة جديدة تخص كبار السن والأولى بالرعاية، إذ يحصلون على سلع إضافية مجانا عند توجههم لمعارض «أهلا رمضان».

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المبادرة بدأت في أسيوط وسوهاج، والسلع هي زيت وسمنة ويتم التواصل مع منتجي سلع أخرى لزيادة السلع والمحافظات.

توجيهات الرئيس السيسي

وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن هذا يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، بالوقوف في ظهر المواطن، مضيفا أن من يشتري من الفئات المستهدفة كان يحصل على أموال وتحول الأمر إلى أن من يشتري يحصل على إضافة سلع.

وأضاف أنه لا يطلب بطاقة الرقم القومي من المستفيدين، وإنما يكون اختيار المستفيدين من خلال الملاحظة.

جار التوسع في افتتاح منافذ أهلا رمضان

واختتم علاء عزت، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أنه جار التوسع في افتتاح منافذ أهلا رمضان، وكل من يريد شراء أي كمية من السلع أهلا به باستثناء التجار.