محافظ المنوفية يتفقد تجهيزات معرض «أهلا رمضان» بشبين الكوم قبل افتتاحه

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الأعمال التجهيزية لإقامة معرض " أهلاً رمضان " أمام جمعية الشبان المسلمين بحى غرب شبين الكوم ، تمهيداً لإفتتاحه خلال هذا الأسبوع تزامناً مع قدوم شهر رمضان المعظم لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ،وذلك تحت رعاية وزير التنمية المحلية وتنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، بحضور نائبه الأستاذ محمد موسى ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام ، والمستشار الهندسى ، ورئيس حى غرب.

محافظ المنوفية: إقامة العديد من معارض أهلا رمضان

وأكد محافظ المنوفية على أن المحافظة بصدد إقامة العديد من معارض أهلا رمضان بنطاق المحافظة لتوفير إحتياجات المواطنين من جميع السلع طوال شهر رمضان وإتاحتها بكميات كبيرة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ، وأشار المحافظ إلى أنه قد تم التنسيق مع محافظة الوادى الجديد لتوريد (5) طن تمور استعداداً لضخهم بمعارض أهلا رمضان بالمراكز والمدن لتلبية متطلبات المواطنين.

بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في شبين الكوم

وتفقد المحافظ التجهيزات الأولية للمعرض والذى سيشمل العديد من أقسام بيع السلع الغذائية والاساسية والخضروات والفاكهة ، وشدد المحافظ على ضرروة إعداد قوائم للأسعار بكافة أجنحة المعرض موضحاً بها أسعار بيع جميع المنتجات المعروضة داخل المعرض وخارجه لمقارنة السلع بمثيلاتها بالأسواق لتعريف المواطن حجم الدعم المقدم له من قبل الدولة حفاظاً على حقوقهم والحد من التلاعب بالأسعار ، موجهاً الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بتكثيف الحملات التفتيشية على كافة المنافذ والمعارض لمراجعة أسعار العارضين وإحكام الرقابة على السلع وضبط الأسعار.

وأوضح محافظ المنوفية على أننا قدمنا كافة العديد من الدعم والتسهيلات اللازمة أمام العارضين والتجار لبيع وعرض منتجاتهم بأسعار مناسبة داخل المعارض ، مع عدم تحملهم أية أعباء إيجارية أو مالية بهدف تقديم سلع بأسعار مخفضة أمام المواطنين.