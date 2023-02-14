أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان بالمحافظات.. الفول البلدي بـ30 جنيها

تشهد معارض أهلا رمضان إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء المعروض من المواد، ويتساءل المواطنون عن أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان بالمحافظات، خاصة مع جشع التجار ورفع الأسعار الذي تواجهه الدولة بحملات تموينية مكثفة.

أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان بالمحافظات

وتستعرض الوطن أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان بالمحافظات، بعد الانخفاض الكبير في السلع الغذائية في هذه المعارض والتي تصل إلى 30% في السلع، وتقام المعارض بالمئات على مستوى المحافظات المختلفة.

أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان بالقاهرة

ففي محافظة القاهرة، أعلنت المنافذ أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2023 ، حيث بلغ سعر الزيت 700 جرام 35 جنيها، وكيلو العدس 31 جنيها، وسعر كيلو الدقيق 18 جنيها، وسعر كيس المكرونة 7 جنيهات، وسعر الفول المدمس 8 جنيهات، وسعر علبة تلتونة المفتتة 15 جنيها، وسعر كيس السكر 900 جرام 14 جنيها.

وفي محافظات الوجه البحري وتحديدا في محافظة المنوفية، أكدت الدكتورة سهير شرف كبير مفتشي التموين بالمحافظة، في تصريحات للوطن، أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان بالمحافظة، حيث جاء سعر كيلو الفول البلدي 30 جنيها، وسعر علبة السمنة الكيلو 50 جنيها، وسعر كيلو الدقيق الفاخر معبأ 18 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو الأرز السائب 12 جنيهاً.

أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان في الصعيد

وفي محافظات الصعيد، أعلنت مديرية التموين بقنا أسعار السلع الغذائية إذ بلغ سعر مكرونة الأصيل 300 جرام بـ5 جنيهات، وسعر زجاجة الخل 1 لتر 5 جنيهات، وسعر برطمان عسل أسود 700 جرام 15 جنيهًا، وسعر شاي العروسة 40 جرام 5 جنيه، وسعر علبة صلصة 200 جرام 7 جنيها، وسعر علبة المربى 220 جرام 9 جنيهات.

وفي مدن القناة، أعلنت مديرية التموين بالإسماعيلية، أن سعر زيت الذرة 700جرام 48 جنيهًا، وسعر زیت خلیط 700 جرام 33 جنيهًا، وسعر كيلو المكرونة السائب 18 جنيهًا، بينما سجل سعر لتر الحليب 33 جنيهًا.