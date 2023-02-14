متحدث الغرف التجارية بالقاهرة: زيادة منافذ معارض «أهلا رمضان» هذا العام (فيديو)

قال فيصل عبدالعاطي، المتحدث الرسمي للغرف التجارية بالقاهرة، إنَّ معارض «أهلا رمضان» 2023 هذا العام مختلفة عن السنوات الماضية في عدد من الجوانب، أهمها زيادة مدة المعرض وزيادة عدد المنافذ في كل المحافظات، إضافة إلى نسبة التخفيضات العالية لتقديم أفضل خدمة وأعلى جودة للمستهلك خلال فترة الشهر الكريم.

زيادة الإقبال على معارض «أهلا رمضان» مقارنة بالسنوات الماضية

وأضاف المتحدث الرسمي للغرف التجارية بالقاهرة في تصريحات تليفزيونية، أن الإقبال على معارض «أهلا رمضان» كبير جداً مقارنة بالسنوات الماضية، وأن التجار والبائعين يتنافسون على تخفيض الأسعار لجذب أكبر كم من العملاء المتواجدين، وأن المعارض مستمرة حتى نهاية شهر رمضان.

تنظيم ورقابة على المعارض لضبط الأسعار

وأكّد المتحدث الرسمي للغرف التجارية في لقائه مع الاعلاميتين ياسمين سيف وسلمى عادل، أنَّ الدولة مهتمة جداً بالتنظيم والرقابة داخل المعارض لضبط الأسعار والتأكّد من توافر كل السلع، ومن أمثلة الأسعار في معارض «أهلا رمضان» السكر من 15 إلى 17 جنيهًا، والأرز من 16 إلى 18 جنيهًا، والزيت من 32 إلى 60 جنيهًا، والبصل من 6 إلى 8 جنيهات، والمكرونة من 6 إلى 10 جنيهات، والفراخ من 70 إلى 90 جنيهًا.