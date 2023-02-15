معلومات عن أغنية عمرو دياب الجديدة «بطمن عليك».. تصدرت مواقع التواصل

طرح الفنان عمرو دياب أغنيته الجديدة بطمن عليك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب خلال الساعات الماضية وهي ثاني أغنياته لعام 2023.

ترصد «الوطن» فى هذا التقرير 5 معلومات عن أغنية عمرو الجديدة

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي

- الأغنية تصدرت ترند يوتيوب مصر ومحرك البحث جوجل وقائمة الأكثر رواجا بموقع التغريدات تويتر

- الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد إبراهيم

- الأغنية من انتاج احدى شركات الاتصالات

- تم عمل ماسترينج وماكساج الاغنية لدى امير محروس فى القاهرة

الأغنية تم تسجيلها فى القاهرة

يذكر أن الفنان عمرو دياب كان قد بدأ عام 2023، بطرح أغنيتين وهما "ما تيجي نفك" من كلمات والحان محمد يحيي و"سينجل"، ومن المقرر أن يستكمل العام بطرح أغنيات جديدة سيتم طرحها على مدار العام، وكان من المقرر أن يحيي اليوم حفل غنائي فى جزيرة المها بدولة قطر، ولكن الحفل تأجل بسبب الكارثة الإنسانية التي ألمت بدولتي سوريا وتركيا بسبب الزلزال الذي ضرب المنطقة الأسبوع الماضي.