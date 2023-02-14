أحمد الخطيب: مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط التي انتصرت على 23 تنظيما إرهابيا مسلحا

قال أحمد الخطيب، رئيس تحرير جريدة الوطن، إنه علينا أن نقف عند كلمة «نجحت مصر في مواجهة الإرهاب»، وأن نبحث في أسباب هذا النجاح، منوهًا بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي أنّ الإرهاب في مصر أصبح «تاريخًا».

أكبر اقليم مضطرب في العالم

وأضاف «الخطيب»، خلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل في برنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ إقليمنا أكبر إقليم مضطرب في العالم، نافيًا وجود إقليم بهذا الحجم لديه مثل هذه المشكلات، خلال السنوات العشرة الماضية، مشيرا إلى أنّ المنطقة دخلت في حزام الاضطراب منذ عام 2001، منذ واقعة إسقاط الأبراج بالطائرات في سبتمبر، وبعدها دخلت هذه المنطقة في حزام إرهاب عبر توكيلات دولية ضخمة.

واستشهد «الخطيب» بتصريح وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا ريس، بأنّها مع الفوضى الخلّاقة، وأنّها تؤيد وصول الإسلاميين للحكم، معتبرًا أنّ هذا التصريح كان إعلانًا واضحًا بأنّ المنطقة ستدخل حزام اضطرابات غير مسبوقة، وما زالت تدفع ثمنه حتى الآن.

لم تنجح أي دولة في مواجهة الإرهاب إلا مصر

وأوضح «الخطيب»، أنّ مصر خرجت بالأمس، وقالت على لسان أكبر مسؤول بها بأنّ الإرهاب صار تاريخًا، ويجب أن يقف الجميع عند هذه الجملة، لأنّ حزام الاضطرابات وصل إلى دولٍ عدة، ولم تنجح دولة فيها، بل سقطت دول كثيرة في المنطقة بسبب الإرهاب، فرغم دخول الولايات المتحدة الأمريكية للعراق وسوريا فإنها لم تنجح في السيطرة على الإرهاب، مؤكدا أنّه لم تنجح أي دولة في مواجهة الإرهاب إلا مصر، فهذا عنوانٌ كبير، يجب أن يقف الكثيرون أمامه ويتساءلون عن كيفية نجاح مصر في القضاء على أكبر تنظيم في العالم.

وأشار «الخطيب»، إلى أنّ هناك تنظيماتٍ إرهابية مثل «الإخوان، والقاعدة، وداعش، والتوحيد»، مؤكدا وجود نحو 23 تنظيمًا إرهابيًا كانت تعيث فسادًا في مصر، لكن نجحت مصر وبدعمٍ من الأشقاء في القضاء على كل التنظيمات المتطرفة.