أحمد الخطيب: قمة المناخ تصدرت الصحف العالمية.. ومصر نجحت في التنظيم

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن تنظيم مصر قمة المناخ cop 27 نجح نجاحا كبيرا ومبهرا، موضحًا أن «كل الوفود جاءت في غضون 3 أو 4 أيام، دون أن تحدث مشكلة تكدس واحدة»، مشيرا إلى أن التنظيم كان على مستوى عالٍ من الجودة والتسهيل وتيسير الأمور.

الخطيب: كل الأمور كانت منظمة

وأضاف «الخطيب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «cbc»: «كل الأمور كانت منظمة، حتى المتظاهرين البيئيين المعارضين في العالم، جاءوا إلى شرم الشيخ وحجزوا أماكن وساعات وأعداد التظاهر، وشهد اليوم عدة مظاهرات منظمة، وفقا للقانون المصري».

الخطيب: مدينة شرم الشيخ هادئة ومنظمة

تابع رئيس تحرير «الوطن»: «مدينة شرم الشيخ هادئة ومنظمة، وكل الأخبار الآتية من هناك إلى العالم، إيجابية، الكل يعرف هذه المدينة الجميلة، ومصر تنظم مؤتمرا ضخما لم تشهده من قبل، فقد نظمت مؤتمرات كبيرة في سنوات طويلة، لكن لم تنظم مثل هذا المؤتمر الكبير، من حيث العدد والعدة».

وأشار إلى أن العناوين الأبرز في الصحافة العالمية، كانت عن حضور قمة المناخ cop 27، مثل الرئيس الأمريكي جو بايدن، إذ جرى التأكيد اليوم، وهناك رئيس وزراء بريطانيا، لافتًا إلى أن فعاليات القمة غدا، ستكون محل اهتمام وسائل الإعلام العالمية.

وأكد أن وسائل الإعلام العالمية تحدثت عن القمة بشكل إيجابي، لافتًا إلى أن الجانب السياسي كان حاضرا بقوة في المؤتمر، بسبب الأحداث العالمية.