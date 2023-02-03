أحمد الخطيب: «الشركة المتحدة» حريصة على وعي المواطن وحمايته من الشائعات

أشاد أحمد الخطيب، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في الحفاظ على عقل ووعي المواطن المصري، ومؤسساتها الصحفية والإعلامية المختلفة تعمل على الحفاظ على عقل ووعي المواطن المصري، وحمايته من الشائعات.

جاء ذلك خلال ندوة «الإعلام والمنصات الرقمية»، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب منذ قليل، بمشاركة كلٍ من الكاتب الصحفي وائل السمري رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «اليوم السابع»، والكاتب الصحفي محمود بسيوني رئيس التحرير التنفيذي لموقع «مبتدا» ونائب رئيس قناة «dmc»، وأحمد الخطيب رئيس تحرير جريدة «الوطن».

الخطيب: الإدارة الوطنية المصرية تفطن جيدا لدور الإعلام وأهميته

وأكد «الخطيب»، أن الإدارة الوطنية المصرية تفطن جيدًا لدور الإعلام وأهميته، وضرورة استخدامه لبناء ودعم الدولة، خاصةً مع وجود إعلام معادي يبث شائعات ومعلومات كاذبة، واصفًا ما يتردد من شائعات وأكاذيب بأن «مصر تعرضت لقصف بالشائعات والأكاذيب».

وشدد على أن ملف الإعلام بمثابة «ملف أمن قومي»، مؤكدا أهمية ضبط الخطاب الإعلامي والمعلومات التي تصدر عنه، نظرًا لأن المعلومات غير الصحيحة قد تهدم بلاد، وقد تسهم في بناء البلاد.

بعض القنوات والمواقع سبب ظهور 88 نائبا عام 2005 من تيار الإسلام السياسي

وأشار إلى ظهور قنوات ومواقع بشكل مفاجئ في عام 2001، تولت دعم قوى معينة في المجتمع لم تكن موجود في الإعلام التقليدي مثل التليفزيون المصري والصحف وغيرها، ما أدى إلى وجود 88 نائبا في البرلمان في عام 2005 من تيار الإسلام السياسي، وذلك بعد ضغط ودعم الميديا لهذا التيار، وجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية تحديدًا.

ولفت إلى حوار سابق أجري مع كونداليزا رايس، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، وسؤالها حول إمكانية وصول الإسلاميين للحكم في منطقة الشرق الأوسط، فأبدت موافقتها، وبسؤالها عن إمكانية خلق فوضى من هذا الأمر، قالت إنها ستكون فوضى، لكنها «فوضى خلاقة».

الخطيب: الشائعات والأكاذيب «تفجير للدول من الداخل»

ووصف ما يتردد من شائعات وأكاذيب بأنه «تفجير للدول من الداخل»، عبر شحن المواطن عبر تضخيم الأمور، وغيرها من الأمور في هذا الصدد، وهو ما أدى لتغيير زعماء وقادة في عام 2011، ولعب الإعلام دور كبير في هذا الأمر، واصفًا تلك الميديا بأنها لم تكن وطنية.