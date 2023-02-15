مبادرة بالإسكندرية لتدريب الشباب على الحرف اليدوية مجانا: بدل قعدة البيت

في الوقت الذي يعاني فيه العالم من الأزمة الاقتصادية جاء التحرك العملي من عروس البحر المتوسط وتحديدا منطقة سيدي بشر، بمبادرة شبابية أطلقها محمود صبحي، محترف قص الشعر ليعلم شباب وفتيات المنطقة مهنته بشكل مجاني رغبة منه في تعليمهم «صنعة» تدر لهم دخلا مناسبا وبأقل الإمكانيات.

مهارات صيانة الهاتف والتطريز

وسرعان ما انتشر الخير في منطقته لينضم إليه جيرانه من أصحاب محال صيانة الهاتف المحمول، والتطريز وخياطة الملابس وتصليحها والنجارة والرسم على الخشب وأعمال الهاند ميد، الجميع يعمل في مشهد وطني يعبر عن تكاتف المجتمع المصري، ومع تزايد أعداد الشباب والفتيات وربات المنزل المقبلين على التدريب أطلق «صبحي» مبادرته رسميا تحت اسم «حرفتك.. مستقبلك» وحاول استئجار إحدى قاعات مركز التعليم في منطقته ولكن صاحب المركز تبرع لهم بوقت القاعة مجانا دعما لفكرة المبادرة.

دعم مجتمعي لمواجهة الاقتصاد العالمي

ويقول محمود صبحي، في حديثه لـ«الوطن»، إن فكرة مبادرته جاءت بسبب الظروف الاقتصادية العالمية التي يمر بها الجميع ففكر في تعليم جيرانه من الشباب الحرفة الوحيدة التي يملكها ويدربهم عليها بشكل مجاني كي يساعدهم على توفير مصدر دخل إضافي لهم، متابعا «هدفي تدريب شبابنا وأساعدهم يشتغلوا بدل قعدة البيت والقهوة، وعملت صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي عشان أوصل لأكبر عدد ممكن من الشباب والحمد لله حتى الآن دربت أكثر من 100 شاب».

تعليم الصنعة

وتابع صبحي: «هدفي فعلا إن الشباب تتعلم صنعة وبشكل مجاني ودي أكثر حاجة مهتم بيها، ومش عاوز يكون معايا شهادات من أكاديميات وأنا مش عندي صنعة حقيقية، لأن الشاب بيدخل سوق العمل بصنعته ومهاراته مش بس شهادته، والحمد لله انضم لي كتير من الصنايعية في صيانة المحمول والأجهزة وأعمال التطريز والمشغولات اليدوية وتصليح الملابس، ودورونا إننا نساعد بلدنا في تدريب الشباب وإنهم يصنعوا فرصة عمل ليهم دون انتظار».

دورات تدريبية مجانية

وأشار محمود صبحي إلى أنه بعد عقد عدة دورات تدريبية مجانية بدأت أعداد المدربين تزيد عن مكان التدريب المخصص في محله، فاضطر للبحث عن قاعة تدريب: «صاحب مركز التدريب لما عرف فكرة المبادرة تبرع لنا بإيجار القاعة مجانا، ولقينا بعدها جمعية تابعة لمسجد الصفا والمروة المجاور لنا عرضت توفير قاعة إضافية مجانا، وفي شباب من المتدربين مسيحين بلغوا الكنيسة ولقيت الأب الكاهن أبو مينا مسؤول من الكنيسة بيتواصل معانا وبيعرض علينا توفير قاعة مؤتمرات الكنيسة مجانا للتدريب، وحسيت فعلا إن الدنيا كلها عاوزه تساعدنا بجد، وهما دول المصريين الحقيقيين، وبمجر ماتفتح باب خير هتلاقي الناس كلها بتتسابق عليه، وأتمنى مبادرتنا تنتشر في مصر كلها والدولة تدعمها وكل اللى بيعرف صنعة يعلمها لجيرانه على الأقل».