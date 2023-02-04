نشأت الديهي: عوائد منتدى شباب العالم ستذهب إلى مبادرات تنموية واقعية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن إدارة منتدى شباب العالم نظرًا للأزمة العالمية، قررت تحويل المبالغ التي كانت مخصصة للمنتدى إلى مبادرات على الأرض، دون عقد المنتدى بالشكل التقليدي في شرم الشيخ، قائلا: «كل عوائد رعاية المنتدى ستوجه إلى العديد من المبادرات مثل مبادرة لرعاية المشروعات الصغيرة، ومبادرة لبرنامج الأمن الغذائي، وبرنامج لدعم الصحة النفسية، ومبادرة لتمكين اللاجئين، وإطلاق منصة شباب العالم للمتطوعين».

الديهي: منتدى شباب العالم مثل منصة لشباب مصر والعالم

وتابع الديهي، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية ten، مساء السبت، أن قرار إدارة المنتدى بإلغاء النسخة الخامسة أثلج صدور الكثيرين، وهذا دليل على أن مصر تحتوي على إدراك وفهم ووعي حقيقي، مشيرًا إلى أن منتدى شباب العالم كان يمثل منصة لشباب مصر والعالم، لتحويل أفكار الشباب إلى قرارات رئاسية.

الديهي: مشروع «حياة كريمة» من أهم روافد التنمية المستدامة

وأضاف أن مشروع حياة كريمة أهم روافد التنمية المستدامة، خرج من منتدى شباب العالم، وكذلك مشروعات تكافل وكرامة والكثير من المشروعات الهامة، مشيرًا إلى أن منتديات الشباب كانت عبارة عن منبر حقيقي، لكي يتحدث الشباب، ثم خرج من رحم هذه الأفكار شباب في مواقع القيادة سواء نواب محافظين او وزراء، فلدينا شباب بدأ ينتشر في كل ربوع العمل السياسي في مصر.

وواصل الديهي: «أثمن هذه الخطوة التي تنم عن وعي حقيقي، وتعكس مصداقية وتجرد في إدارة الشأن العام، إدارة منتدى شباب العالم تضرب المثل والقدوة بأن الدولة تقول ما تفعل، وتفعل ما تقول في ظل هذه الازمة العالمية التي تؤثر بالسلب على مصر».