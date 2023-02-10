شروط مبادرات التمويل العقاري.. قيمة القرض تصل لـ 2.5 مليون جنيه

تولي الدولة اهتماما بالقطاع العقاري لأهميته الحيوية للاقتصاد المصري، حيث يساهم في تغذية وتشغيل 100 حرفة وصناعة، وبالتالي تم إطلاق العديد من مبادرات التمويل العقاري لدعم المواطنين وتشجيعهم على امتلاك وحدات.

«فهمي»: مبادرات التمويل العقاري من «المركزي» مستمرة بنفس الشروط

قال ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً، إنَّ مبادرات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل لشراء وحدات سكنية ما زالت سارية بنفس الشروط، ولم تتوقف البنوك عن العمل بها.

وأضاف «فهمي» في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ التعديل الوحيد بـ المبادرات خاص بنقل فرق الدعم الذي تتحصل عليه البنوك من «المركزي» إلى «الإسكان»، قائلا «الفرق له علاقة بالبنوك وعملها، وفرق الدعم تتلاقاه الأخيرة من وزارة الإسكان بنفس المواعيد.

ووفقا للموقع الرسمي لأكبر مصرفين حكوميين؛ الأهلي ومصر، تستعرض «الوطن» أبرز شروط ومميزات مبادرتي الـ 3% والـ 8% للتمويل العقاري.

مبادرات التمويل العقاري المتاحة حالياً

-مبادرة الـ 3% بتمويل يصل إلى 1,4 مليون جنيه لشراء وحدة سكنية خلال فترة سداد 30 عاما بمتوسط دخل 10 آلاف جنيه شهريا للأعزب و14 ألف جنيه للمتزوج.

-مبادرة الـ8% بتمويل يصل لـ 2,5 مليون جنيه وفترة سداد 25 عاما، ودخل شهري 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف للمتزوج.

-صرف التمويل للعميل خلال فترة لا تزيد عن شهر بمجرد الانتهاء من استيفاء الأوراق المطلوبة وتقديمها.

-ضرورة ألا توجد مخالفات بالمباني أو العقار الذي يرغب العميل في شراء إحدى وحداته وتمويلها من خلال المبادرة.

-يجب أن تكون الأرض التي تم البناء عليها مسجلة في حالة كانت الوحدة لا تتبع مشروعات الدولة التي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية.

-المبادرات ستظل سارية طالما هناك تمويلات متاحة، حيث تم رصد 100 مليار جنيه من الدولة لمبادرة الـ 3%، ولا تزال سارية.

-مبادرة الـ8% متاحة للأفراد الذين صافي دخلهم من 6 آلاف جنيه على ألا يزيد عن 50 ألف جنيه.

- أحقية المصريين بالخارج على الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري من البنك المركزي المصري.

- الأقساط لا تتجاوز 40% من الدخل.

- متاح السداد المعجل لكن مع اعادة احتساب العوائد من الـ 8% وسعر الكوريدور.

- الضريبة العقارية البالغة 2.5% من قيمة الوحدة تستحق على بائع الوحدة السكنية.

- عند حصول العميل على الوحدة أو الشقة من الدولة لا تحتسب الضريبة قبل سداد الأقساط كاملة ثم بيعها.

- لا يحق للعميل بيع الوحدة خلال فترة سداد القرض أو التمويل العقاري، بل لا بد من الانتهاء من جميع الأقساط.