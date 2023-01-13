نقيب المهن التمثيلية ينفي وفاة سوسن بدر: «شائعة.. والفنانة بخير»

نفى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ما تردد حول وفاة الفنانة سوسن بدر، مؤكدا أن الأنباء التي انتشرت عارية تماما من الصحة، معبرا عن استيائه الشديد من ظهور تلك الشائعات، مشيرا إلى أن الفنانة، بخير.

تداول رواد السوشيال ميديا، خلال الساعات القليلة الماضية، خبر وفاة الفنانة الكبيرة سوسن بدر، الامر الذي أثار قلق كل جمهورها ومحبيها.

سوسن بدر تشارك في عملين بدراما رمضان 2023

وتواصل الفنانة سوسن بدر، تصوير أعمالها الفنية لعرضها في دراما رمضان المقبل 2023، إذ تشارك في مسلسسل «بابا المجال»، بطولة مصطفى شعبان، نسرين أمين، رياض الخولي، باسم سمرة، جومانا مراد، محمد نجاتي، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، أحمد كشك، بسمة داود، سماء وإبراهيم.

وتواصل أيضا تصوير مسلسل «جميلة»، بطولة ريهام حجاج، أحمد وفيق، يسرا اللوزي، عبير صبري، هشام إسماعيل، ريم سامي، نبيل عيسي، صبري عبد المنعم، وهاني عادل.