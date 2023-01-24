ياسمين رئيس: «سوسن بدر دايما واقفالي في قصص حبي كده»

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، عبر حسابها الرسمي على تويتر، تعليقًا على فيلمها «أنا لحبيبي»، قائلة: «أستاذة سوسن بدر دايمًا واقفالي في قصص حبي كده، إذا كان مع شخصية ياسمين في 60 دقيقة أو دلوقتي مع ليلى في فيلم أنا لحبيبي مين ما بيحبش ليلى ..ياسمين رئيس».

وفي وقت سابق، تعاونت ياسمين مع الفنانة الكبيرة سوسن بدر في مسلسل 60 دقيقة، والتي وقفت أمام علاقتها بزوجها.

أحداث فيلم «أنا لحبيبي»

ومن المقرر، أن ينطلق فيلم «أنا لحبيبي» يوم 2 فبراير بدور العرض السينمائية، وتدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى «ياسمين رئيس» ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة.

وبجانب ياسمين رئيس يشارك في بطولة الفيلم النجوم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

فيلم خطة مازنجر للنجمة ياسمين رئيس

عرض مؤخرًا فيلم خطة مازنجر للنجمة ياسمين رئيس في دور العرض العربية، وحضرت ياسمين العرض الخاص للفيلم في سينما بوليفارد بالمملكة العربية السعودية.

وحقق الفيلم ردود أفعال إيجابية، ويشاركها في بطولته النجوم حمدي المرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، الفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله، ومن إنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.

من هي ياسمين رئيس؟

ياسمين رئيس نجمة متميزة باختلاف الشخصيات التي قدمتها، نافست في السينما المصرية بفيلم لص بغداد، والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها المختلف بلاش تبوسني، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها العالمي البحث عن أم كلثوم، بجانب بطولتها لفيلم شيخ جاكسون، وهيبتا المحاضرة الأخيرة والذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقًا للإيرادات.

تعاونت مع الفنان أحمد حلمي في صنع في مصر، وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم فتاة المصنع.

قدمت ياسمين العديد من الأعمال الدرامية الناجحة أحدثها مسلسل ملوك الجدعنة والذي نافس في موسم رمضان 2021، واحتلت تريند جوجل وتويتر أكثر من مرة خلال حلقاته، بجانب أعمال أخرى مثل أنا شهيرة أنا الخائن، طرف ثالث وعرض خاص، حققت نجاحًا كبيرًا في مسلسلها الأحدث 60 دقيقة والذي عُرض حصريًا على منصة شاهد vip.

شاركت في موسم الرياض بأولى تجاربها المسرحية بـ أحفاد ريّا وسكينة، كما انطلق لها مؤخرًا فيلما قمر 14 وخطة مازنجر.