سوسن بدر عن مروجي شائعة وفاتها: ميستاهلوش الرد عليهم

طمأنت الفنانة سوسن بدر جمهورها على حالتها الصحية بعد تداول شائعات عن وفاتها خلال الساعات القليلة الماضية عبر بعض صفحات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي.

سوسن بدر تعلق على شائعة وفاتها

وقالت سوسن بدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنها بخير وبصحة جيدة، وأنها لا تعلم من أين ظهرت هذه الشائعة، مشددةً على أنها لم ترد عليها لأن الموضوع أقل من توجيه رسالة لمروجي الشائعة، موضحة: «مش مستاهلين».

نفي أشرف زكي لوفاة سوسن بدر

ومن جهته، نفي الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة منذ قليل لـ«الوطن»، ما تردد حول وفاة الفنانة سوسن بدر، مؤكدا أن الأنباء التي انتشرت عارية تماما من الصحة، معبرا عن استيائه الشديد من ظهور تلك الشائعات، مشيرا إلى أن الفنانة، بخير.

نجاح سوسن بدر في مسلسل أبو العروسة

وحققت الفنانة سوسن بدر، مؤخرا، نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها في الجزء الثالث لمسلسل «أبو العروسة»، والذي كانت تدور أحداثه حول مواجهة عبد الحميد الذب خرج على المعاش مشكلة زواج ابنته هاجر التي ما زالت تدرس بالجامعة، وتخوفاتها النفسية، ومشاكل ابنته الكبرى زينة مع زوجها طارق، إضافة إلى مشكلة ابنه أكرم مع خطيبته وقراره ترك العمل، وكذلك مشاكل ابنه الأصغر مرزوق.