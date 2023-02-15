رجل يفارق الحياة بعد رحيل زوجته بأقل من 24 ساعة في جنوب سيناء

قصة حزينة تشهدها محافظة جنوب سيناء، بعد نشر نبأ وفاة مدير عام سابق بالمديرية المالية فجر اليوم الأربعاء، الذي لحق بزوجته بعد أقل من 24 ساعة.

السيد عبدالحميد، مدير عام سابق بالمديرية المالية في محافظة جنوب سيناء، رحلة نضال مدتها 37 عاما، ليلة أمس الثلاثاء، تعرض إلي وعكة صحية انتقل على إثرها إلى مستشفي شرم الشيخ الدولي، وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة ليلحق بزوجته رفيقة النضال والكفاح، التي عانت من مرض السرطان.

قدم الراحل من محافظة الشرقية للعمل في محافظة جنوب سيناء، وتزوج زوجته الراحلة عزة سليمان التي عملت مدرسة رياضيات بالتربية والتعليم.

أصدقاء الراحل يتحدثون عنه

صلاح عسل، مدير عام سابق بمحافظة جنوب سيناء، قال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه صديق ورفيق الراحل السيد عبدالحميد منذ أن أتى إلى جنوب سيناء للعمل عام 1986 وانتقلا من رأس سدر التي كانت مقر محافظة جنوب سيناء آنذاك إلى مدينة الطور، موضحاً أنه صديق وجار الراحل وزوجته التي أصيبت بالسرطان لفترة طويلة.

وأوضح «عسل» أن السيد عبدالحميد ابن محافظة الشرقية، تزوج وعاش قصة كفاح وعمل وأنجب 3 أبناء كلهم خريجي الجامعات المصرية، مشيرا إلى أن الراحل لم يكن مريضا، فبعد أن عاد من دفن زوجته شعر أمس بتعب خفيف، ونقلناه إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي وهناك فارق الحياة، ويبدو أنه رفض الحياة بعد فراق شريكة الدرب.

24 ساعة فقط بين وفاة الزوجين

وأشار صلاح عسل، إلى أنه «دفنا زوجته أمس الأول الاثنين، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، أقعدها أعوام عن العمل 5 سنوات، وجلست في المنزل تتلقى العلاج، وزوجها يرعاها».

24 ساعة فقط فاصلة بين وفاة الزوجين اللذين قضيا أكثر من 25 عاما حي الزهور بحوار ديوان عام محافظة جنوب سيناء، وأنجبا 3 أبناء، هم المهندس محمد السيد بحماية الشواطئ، والدكتور مصطفى السيد، وعبدالمنعم السيد يعمل بأحد البنوك المصرية في شرم الشيخ.

الحزن يخيم على أصدقاء الراحل

خيم الحزن على أصدقاء الراحل وزوجته، ونشرت صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فجر اليوم، قصة رحيل السيد عبدالحميد وزوجته، خلال 24 ساعة فقط.

يذكر أن الراحل من محافظة الشرقية، مواليد مايو 1956، حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الزقازيق.