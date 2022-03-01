عاجل.. وفاة زوجين أثناء الاستحمام بسبب تسرب الغاز في بولاق الدكرور

لقي زوجان مصرعهما خنقاً بالغاز داخل حمام مسكن الزوجية ببولاق الدكرور، وبينت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الادارة العامة للمباحث أن الوفاة ناتجة عن تسرب الغاز، وليس فيها أي شبهه جنائية.

وفاة زوجين في بولاق الدكرور بسبب تسرب الغاز

وأفادت تحريات المقدم محمد طبلية رئيس مباحث قسم بولاق الدكرور سلامة نوافذ الشقة وبابها من أي أعمال عنف تشير إلى وجود شبهه جنائية وأن الزوجين عثرا عليهما جثتين هامدتين داخل الحمام وليس بهما أي إصابات.

لا شبهة جنائية

وتبين أن الشقة معبأة بالغاز وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة بها، وبعد سماع أقوال طرفي الزوجين الذين نفوا وجود شبهة جنائية وأن الوفاة ناتجة عن تسرب الغاز أثناء الاستحمام.

وانتدبت النيابة العامة عناصر الطب الشرعي للتحقق من سبب الوفاة التي أكدت أن الزوجين توفيا خنقاً بسبب تسريب الغاز بعد سماع أقوال أهالي الزوجين، وصرحت بدفن جثمانى الزوجين وكلفت المباحث بتكثيف جهودها حيال الواقعة وتتابع النيابة العامة مجرى سير التحقيقات.