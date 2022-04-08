حُزن بالفيوم بعد وفاة زوجين وإصابة طفليهما في حادث انقلاب سيارة ملاكي

سيطرت حالة من الحزن والأسى على أهالي محافظة الفيوم، اليوم الجمعة، عقب وفاة زوجين وإصابة طفليهما في حادث انقلاب سيارتهم على طريق القاهرة – الفيوم الصحراوي، أثناء سفرهما إلى محافظة القاهرة، لتناول وجبة الإفطار في القاهرة، إلا أنّ القدر كان يكتب لهما شيئاً آخر، حيث انفجر إطار السيارة فجأة وإختلت عجلة القيادة في يد سائق السيارة، وانقلبت بهم فلقي مصرعه هو وزوجته وأصيب طفليهما، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، والطفلين المصابين إلى نفس المستشفى.

بلاغ بمصرع زوجين وإصابة طفليهما

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة – الفيوم، ومصرع زوجين وإصابة طفليهما.

الزوجين يعملان في المستشفى الجامعي

وتبينّ مصرع كل من الزوجين هما أحمد حسين عبد المولى، 32 سنة، وزوجته هند علي، 23 سنة، ويعملان مشرفان عناية في مستشفى مصطفى حسن الجامعي للأطفال، كما أُصيب طفليهما في الحادث.

المستشفى الجامعي يعني الزوجين

ونعت مستشفى الفيوم الجامعي، وعلى رأسها الدكتور محمد صفاء الدين مدير المستشفيات الجامعية بالفيوم، وفاة الزوجين الذين كانا يعملان في مستشفى مصطفى حسن الجامعي للأطفال، داعين لهم بالرحمة والمغفرة ولأسرتهما بالصبر والسلوان، ولطفليهما بالشفاء العاجل.

يُعرفان بدماثة الخُلق والسيرة العطرة

وأكدت إدارة مستشفى الفيوم الجامعي على أنّ الزوجين الراحلين كانا يتمتعان بالسيرة العطرة بين زملائهما، ودماثة الخُلق، والتفاني والإخلاق في عملهما، لذلك كانا محبوبين من الجميع، مما أصاب الجميع بصدمة عقب وفاتهما معاً وهما صائمين، ورحيلهما بهذه الطريقة المفاجئة، وتركهما خلفهما طفلين في عمر الزهور لم يتجاوزا الـ 5 أعوام ليواجهان الحياة يتيمان الأب والأم.