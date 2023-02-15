إيما كورين تنضم للجزء الثالث من فيلم «Deadpool»

تنضم الممثلة الإنجليزية إيما كورين، التي اشتهرت بجسيد شخصية الأميرة ديانا في سلسلة «The Crown»، إلى عالم مارفل السينمائي، حيث تشارك ريان رينولدز وهيو جاكمان في بطولة الجزء الثالث من فيلم «Deadpool»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وأعلن قال ريان رينولدز مشاركة إيما كورين في الفيلم من خلال تدوينة على حسابه بـ«تويتر»، قائلا: «إضافة جديدة للعائلة! عائلة ديدبول، من أجل الوضوح هي مثل العائلة الحقيقية إلا بأقل قدر من الشتائم، مرحبًا إيما كورين».

طرح الجزء الثالث من «Deadpool» في 2024

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الدور الذي من المقرر أن تؤديه «كورين»، ولكن من المتوقع أن تلعب دور الشخصية الشريرة التي يواجهها «رينولدز» و«جاكمان»، ومن المقرر أن يصل فيلم «Deadpool 3» إلى دور السينما في 6 سبتمبر 2024.

ويتولى شون ليفي إخراج الفيلم، ويعتبر الفيلم الثالث الذي يجمعه بـ «رينولدز» بعد«Free Guy» و«The Adam Project»، كما يعود مؤلفا السيناريو ريت ريس وبول ويرنيك، اللذان عملا في فيلم «Deadpool» لعام 2016 والجزء الثاني لعام 2018، لتقديم الجزء الثالث.