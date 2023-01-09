هيو جاكمان: أمامي 6 أشهر لاستعادة لياقتي قبل تصوير «Deadpool 3»

حالة واسعة من الحماس يشعر بها جمهور سلسلة «X-Men» بعد الإعلان عن عودة هيو جاكمان لتقديم شخصية «وولفرين» التي قدمها في سلسلة الأفلام الشهيرة، وذلك من خلال الجزء الثالث من فيلم «Deadpool» أمام رايان رينولدز، وقال «جاكمان» إنَّه يحاول استعادة لياقته البدنية لأداء الدور على مدار 6 أشهر، قبل موعد تصوير الفيلم المقرر طرحه في في 8 نوفمبر 2024.

وأوضح هيو جاكمان، خلال ظهوره في البرنامج التلفزيوني «Who's Talking to Chris Wallace»: «تعلمت أني لا يمكنني استعجال الأمر فهو يستغرق وقتا، أمامنا ستة أشهر من وقت انتهائي من العرض المسرحي The Music Man في برودواي إلى وقت بدء تصوير الفيلم، وأنا لا أقوم بأي عمل آخر، سأكون مع عائلتي وأتدرب، سيكون هذا هو عملي وظيفتي لمدة ستة أشهر»، وفقا لما نشرته مجلة «بيبول الأمريكية».

هيو جاكمان: العرض المسرحي ساعدني على الاحتفاظ بلياقتي البدنية

وأضاف الممثل البالغ من العمر 54 عامًا، أنَّ لياقته البدنية جيدة بشكل كبير بسبب العرض المسرحي الذي يؤديه 8 مرات في الأسبوع الواحد، ويتضمن الغناء والرقص، وهو ما يعنى أنه بصحة جيدة.

«ديدبول» و«وولفرين» متضادان ويكرهان بعضهما في «Deadpool 3»

وقدم هيو جاكمان لأول مرة شخصية «وولفرين» من عالم «مارفل» في عام فيلم «X-Men» إنتاج 2000، ومنذ ذلك الحين لعب الدور في 10 أفلام ، بما في ذلك فيلم Deadpool المقبل، وعن تفاصيل الفيلم الجديد، أوضح «جاكمان» أنَّ «ديدبول» و«وولفرين» متضادان ويكرهان بعضهما البعض في الفيلم القادم، في لقاء سابق.

وأضاف: «دعونا نتحدث فقط من وجهة نظري، وولفرين منزعج منه يريد أن يكون على بعد مليون ميل منه أو يلكمه في رأسه، ولسوء الحظ لا يمكن أن يكون على بعد مليون ميل عنه في هذا الفيلم، لذلك من المحتمل أن ألكمه في رأسه كثيرًا».