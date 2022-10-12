بعد إعلان الجزء الثالث.. تأجيل طرح فيلم «Deadpool 3» لـ نوفمبر 2024

كشفت شركة «ديزني»، تغيرات عديدة في خطط عرض أفلامها السينمائية، وكان أبرزها فيلم «Deadpool 3»، وذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن مشاركة الممثل هيو جاكمان في الجزء الثالث من الفيلم مع ريان رينولدز، إذ يعيد تجسيد شخصيته الشهير «وولفرين» التي قدمها في سلسلة «X- Men»، وبالرغم من تحديد سبتمبر 2024 لطرح الفيلم، إلا أنه جرى تأجيله لـ 8 نوفمبر من العام نفسه.

ولم يكن فيلم «Deadpool 3» هو الوحيد الذي جاء ضمن سلسلة التأجيلات، إذ كان في المقدمة فيلم «Blade» الذي تأجل موعد عرضه من 3 نوفمبر 2023 إلى 6 سبتمبر 2024، ما أثر على مواعيد طرح العديد من الأفلام، وتغير موعد عرض فيلم «Fantastic Four» من 8 نوفمبر 2024 إلى 14 فبراير 2025، وتم تأجيل فيلم «Avengers: Secret Wars» من 7 نوفمبر 2025 إلى 1 مايو 2026، وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

بسبب انسحاب المخرج بسام طارق.. تأجيل فيلم «Blade»

ويعتبر تأجيل فيلم «Blade» ليس مفاجئًا بالنظر إلى الأنباء الأخيرة عن خروج بسام طارق من المشروع في الفترة الماضية، وترك الفيلم بدون مخرج، لذلك أوقفت «مارفل» إنتاج الفيلم، من بطولة ماهرشالا في شخصية قاتل مصاص الدماء، مؤقتا لحين العثور على مخرج جديد للعمل.

وكانت أعلنت «مارفل» انسحاب المخرج بعد أشهر قليلة من الإعلان عن مشاركته في المشروع، في بيان صحفي، نهاية سبتمبر الماضي، جاء فيه: «نظراً للتغييرات المستمرة في جدول الإنتاج لدينا، لن يستمر بسام بالعمل كمخرج لفيلم Blade ولكنه سيظل منتجًا تنفيذيًا فيه، نحن نقدر موهبة بسام وكل العمل الذي قام به لإيصال الفيلم إلى هذا المكان».

تأجيل «Blade» يؤثر على خطط عالم مارفل السينمائي

نظرًا لوقائع القصة المترابطة في عالم «مارفل» السينمائي، انعكس التأخير الكبير في فيلم «Blade» على بقية الأفلام قيد التطوير، سيكون فيلم مارفل التالي الذي سيجري عرضه على الشاشة الكبيرة هو فيلم «Black Panther: Wakanda Forever» في نوفمبر المقبل، الذي يمثل نهاية المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائي.

وأعلن رئيس استديو «مارفل»، كيفن فيج في مؤتمر «سان دييجو كومك كون»، يوليو الماضي، أن «Fantastic Four» سيكون بداية المرحلة السادسة في عالم مارفل السينمائي، ما يجعل فيلمي «Blade» و«Deadpool 3» الأخيرين لإكمال المرحلة الخامسة.