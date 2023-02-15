أمريكا والأمم المتحدة تشددان على ضرورة تسهيل وصول المساعدات لسوريا

شددت أمريكا والأمم المتحدة على الحاجة الملحة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا حتى تتمكن الجهات الفاعلة الإنسانية من تقديم المساعدة المنقذة للحياة للمتضررين من زلزال 6 فبراير المدمر.

مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي والأمين العام للأمم المتحدة

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، تناول مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وشدد بلينكن، بحسب البيان، على ضرورة أن تفي سوريا بالتزاماتها، كما نص تقرير الأمم المتحدة في 13 فبراير، بفتح معبري باب السلام والراعي لأغراض إنسانية، بما في ذلك من خلال تفويض من مجلس الأمن الدولي، إذا لزم الأمر.

مواصلة العمل بشأن مساعدات سوريا

وأشار إلى أن القرار الموسع من شأنه أن يمنح الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية المرونة والقدرة على التنبؤ التي يحتاجونها لتقديم المساعدات بشكل أكثر فعالية إلى المحتاجين في سوريا.

ووفقا لبيان الخارجية الأمريكية، اتفق بلينكن وجوتيريش على مواصلة العمل بشأن هذه المسألة.