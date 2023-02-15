هل تتعطل الدراسة في القاهرة والجيزة غدًا؟.. «التعليم» تُجيب

هل تتعطل الدراسة في القاهرة والجيزة غدًا.. تساؤلات عديدة بين أولياء الأمور وذلك بعد سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار، وخاصة بعد قرار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتعطيل الدراسة اليوم الأربعاء، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية.

حقيقة تعطيل الدراسة بالقاهرة والجيزة

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والجيزة، أن الدراسة اليوم منتظمة في جميع المدارس علي مستوي الجمهورية، ولم يصدر أي قرار بتعطيل الدراسة غداً، مشيرا إلى أن غدا يوما دراسيا طبيعيا.

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة، أن هناك تنسيقًا بين مديرية التعليم مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس لاتخاذ القرار المناسب، والتأكد من عدم تأثير الطقس على الدراسة.

ومن جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن قرار تعطيل الدراسة بالمدارس، مسئولية المحافظين، حسب ظروف كل محافظة، مؤكداً أن الوزارة لم تصدر أي قرارات خاصة بتعطيل الدراسة.

وأضافت المصدر، لـ«الوطن» أن هناك تعليمات للمديريات التعليمية للتنسيق بين المحاظة، ووضع خطة لمواجهة أثار الأمطار والسيول، حفاظاً علي الطلاب والعاملين.

تعليمات مهمة للمدارس

- فصل التيار الكهرباء عن جميع الفصول وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات.

- صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير الفيش التالفة وزجاج الشبابيك والأبواب والأسوار والسلالم.

- مراجعة جميع وصلات الكهرباء وتغطية الأسلاك والبواطات المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة.

-التأكد من عدم وجود أي مخلفات أو رواكد على أسطح المدارس.

- تسليك مسالك الأمطار وعدم ترك أي طالب بالمدرسة أو خارج الفصول وقت سقوط الأمطار.

- تقديم فقرات ونصائح للطلاب من خلال الإذاعة المدرسية بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة في الشوارع خلال سقوط الأمطار حرصًا على حياتهم من تعرضهم لمخاطر الكهرباء.

- عدم العبث بمياه الأمطار خوفًا من وجود أي خطر تحتها، سواء كانت كهرباء أو بالوعات مفتوحة.

- تشكيل لجنة إدارة الأزمات والكوارث بكل مدرسة.

- إخطار الإدارة التعليمية بأي ملاحظات موجودة في المبنى أو السور على وجه السرعة.