«التعليم» تعلن استكمال تدريبات المعلمين على منصة التدريب والتطوير المهني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استكمال تدريبات المعلمين على المنصة الإلكترونية للتدريبات المهنية للمعلمين بداية من الأحد المقبل وتستمر حتى يوم 2 مارس 2023.

رابط منصة التدريب والتطوير المهني للمعلمين

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، أن التدريب يأتي في أطار إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المعلمين المستهدفين لتدريبهم على المناهج الجديدة للفصل الدراسي لثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023، على المنصة الإلكترونية للتدريبات المهنية للمعلمين.

ونشرت وزارة التربية والتعليم، رابط منصة التدريب والتطوير المهني لمعلمين، لتدريب الصفوف الأولى من الأول الابتدائي وحتى الخامس الابتدائي.

التنبيه علي المعلمين المستهدفين بالتدريبات الإلكترونية

ووجهت وزارة التعليم، المديريات التعليمية، بالتنبيه على كافة الإدارات التعليمية باتخاذ الإجراءات التالية:-

- سرعة التنبيه على المعلمين المستهدفين بالتدريبات الإلكترونية.

- إجراء عمليات المتابعة الميدانية للمدارس للتأكيد على المعلمين المستهدفين بالحصول على كافة التدريبات المعلن عنها والحصول على الشهادات التي تفيد ذلك من خلال المنصة الإلكترونية.

- موافاتنا بصفة مستمرة بأعداد المعلمين الحاصلين على الشهادة الخاصة بالدورات.