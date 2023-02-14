«التعليم» تشترط تسليم التابلت لإتمام تسجيل استمارة الثانوية العامة للراسبين

تظل امتحانات الثانوية العامة 2023، محل استفسار الكثير من الطلاب الراسبين، خاصة علاقة استمارة الثانوية العامة بالتابلت، وهل هم ملزمون بتسليمه أم يحق لهم الاحتفاظ بالأجهزة؟

شرط لتسجيل استمارة الثانوية العامة للراسبين

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم إنه يشترط على الطلاب الراسبين قبل أن يسجلوا استمارة الثانوية العامة أن يسلموا أجهزة التابلت إلى المدارس، طالما أنهم رسبوا عامين متتاليين، أو أكثر من عامين.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تسليم الطلاب الراسبين في الثانوية العامة لأكثر من عام، يتطلب أن تكون أجهزتهم بنفس حالتها، أي أنها سليمة وصالحة للاستخدام، وبكامل مستلزماتها التي تسلموها بها، مثل الشواحن.

تسليم التابلت قبل تسجيل استمارة الثانوية العامة

أوضح المصدر أن الطالب الذي يستوجب عليه تسليم الجهاز قبل تسجيل استمارة الثانوية العامة، يجب أن يقدمه إلى المدرسة بنفس حالته، وإذا كان غير صالح أو قام الطالب بتهكيره، لا بد أن يقوم بإصلاحه في الشركة المنتجة، ثم يسلمه للمدرسة، ويحصل على ما يفيد تسليم الجهاز، حتى يتمكن من تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة.

استمارة الثانوية العامة

- آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 23 فبراير.

- آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2023 للمدارس 2 مارس المقبل.

- آخر موعد لتسليم طلاب المنازل الاستمارات الإلكترونية للمدارس الخميس 6 أبريل المقبل.