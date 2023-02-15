6 مشاهد مبكية في واقعة مقتل شاب وحرق متعلقاته على يد صديقه بالقليوبية

أمام المشرحة تجلس الأم والخالة والعمة مرتدين الملابس السوداء، الدموع لم تفارق عيونهن منذ أن أبلغوهن بخبر العثور على جثة «محمد» مقتول وملقى جثته في رمال أبو زعل، يجلسن في انتظار استلام جثمانه لدفنه في مقابر العائلة وألسنتهن تردد اللحظات الأخيرة حياته قبل استدراجه من قبل صديقه وقتله.

المشهد الأول: أستدرجه الى مسرح الجريمة

عدد من المشاهد المأساوية في تلك الواقعة التي دارت أحداثها قبل أيام بالقليوبية، وكشف رجال الشرطة كواليسها خلال الساعات الماضية عقب العثور على جثة الضحية ملقى وسط رمال أبو زعبل، وكانت أولى تلك المشاهد المروعة حينما استدراج المتهم صديقه الى منزله، فتوجه إليه وهو لا يدري ما ينتوي صديقه فعله وأثناء تواجده داخل منزله انهال عليه بعدة طعنات من سكين كان يحملها ليلفظ المجني عليه أنفاسه الأخيرة ويسقط غارقًا في دمائه.

المشهد الثاني: القاتل يستعين بـ 3 آخرين

داخل إحدى غرف المنزل يسقط الضحية والدماء تتساقط من جسده حتى أصبح المكان حوله بركة من الدماء، وبعد أن تأكد المتهم أن صديقه قد لفظ أنفاسه الأخيرة، قرر أن يتخلص من الجثة بعيدًا عن الأنظار حتى لا تنكشف جريمته، فقرر الاستعانة بـ3 آخرين ليساعدوه على حمل المجني عليه والتخلص من جثته بعيدًا، وبعيدًا عن أنظار الأهالى حملوه خفية ووضعوه داخل تروسيكل وقاموا بإلقاء جثته في مكان نائي في صحراء أبو زعبل.

المشهد الثالث: نيران وتكسير

وحتى يبعدوا أصابع الاتهام عنهم ولتضليل العدالة وحتى لا يستطيع أحد الوصول للضحية، قاموا بكسر هاتفه وتخلصوا من الأداة المستخدمة في الجريمة، كما قاموا بإشعال النيران في التابلت الخاص بالضحية وتركوا الجثة ملقاه في الصحراء وفاروا هاربين ظنًا منهم بأنه سينجو من العدالة.

المشهد الرابع: جثة في الصحراء

وبالأمس، وعقب انصرافهم من المكان، لاحظ أحد المارة جثة المجني عليه ملقاه داخل الصحراء، فأخذ ينادي: «الحقوا، فيه جثة هنا»، وتجمع الأهالي بالمنطقة وقاموا بإبلاغ رجال الشرطة وبعد دقائق كان رجال المباحث متواجدين في المكان، وقاموا بعمل الفحص وباستخدام التحريات المكثفة وتفريغ أكثر من 5 كاميرا مراقبة موجودة في محيط مسرح الجريمة تمكن رجال الشرطة من تحديد هوية مرتكبي الجريمة، وتم ضبطهم واقتيادهم الى قسم الشرطة.

المشهد الخامس: اعترافات

وأمام جهات التحقيق وعقب مواجهة المتهم بالأدلة والتحريات وما أسفرت عنه راح يعترف بارتكابه الجريمة، وقيامه باستدراج صديقه إلى منزله وقتله بسبب خلافات مالية بينهما، وأنه استعان بـ3 آخرين للتخلص من الجثة، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة، كما أمرت بنقل الجثة الى المشرحة للتشريح والتصريح بالدفن عقب انتهاء التشريح.

المشهد السادس

أمام المشرحة تمسك الأم صورة نجلها الضحية في انتظار استلام جثمان نجلها، عيونها لا تتوقف عن البكاء، صرخات لا تنقطع، الصدمة تسيطر على وجهها، فلم تعد تصدق بأن فلذة كبدها قد فارق الحياة بتلك الطريقة البشعة وهو في ريعان شبابه، وحولها تجمعت النساء محاولين التخفيف عنها.