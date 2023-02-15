«التعليم» توضح طريقة الدخول على منصة التدريب والتطوير المهني للمعلمين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طريقة الدخول على منصة التدريب والتطوير المهني للمعلمين، لاستكمال التدريبات الخاصة بمعلمي المرحلة الابتدائية على المناهج الدراسية الجديدة، والتي بدأت بإجازة نصف العام، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 19 فبراير الحالي وتستمر حتي يوم 2 مارس المقبل.

طريقة الدخول على منصة التدريب والتطوير المهني للمعلمين

وأوضحت وزارة التعليم، طريقة الدخول على منصة التدريب والتطوير المهني للمعلمين، من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- الضغط على الخدمات الإلكترونية .

- منصة التدريب والتطوير المهني للمعلمين.

- الضغط على تسجيل الدخول.

- إدخال الحساب المدرسي الموحد.

تفعيل الحساب الموحد

وأشارت وزارة التعليم، أنه في حالة عدم وجود حساب مدرسي يتم تفعيل الحساب الموحد من علي الموقع الرسمي لوزارة التعليم من خلال الخطوات التالية:

- الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- - اختيار الخدمات الإلكترونية.

- الضغط علي تفعيل الحساب الموحد .

- الحساب المدرسي الموحد للخدمات الإلكترونية.

- الضغط علي حساب المعلم.

- ادخال الرقم القومي .

- أدخل كود المُعلم.

المستهدفين للتدريب بمنصة التدريب والتطوير المهني للمعلمين

وأشارت وزارة التربية والتعليم، أن تدريبات المعلمين يستهدف معلمي الصفوف الأول من الصف الأول الابتدائي وحتي الصف الخامس الابتدائي، علي المناهج الدراسية الجديد، في (العلوم والرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية ومتعدد التخصصات).

وشدد وزارة التعليم، على المديريات التعليمية في خطاب رسمي، بالتنبيه على المعلمين المستهدفين بعد شرح طريقة الدخول على منصة التدريب والتطوير المهني للمعلمين، بضرورة التسجيل للحصول على كافة التدريبات المعلن عنها والحصول على الشهادات، ويتم موافاتنا بتقارير عن المعلمين الذين حصلوا علي التدريبات