رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد دخول السيد المسيح الهيكل اليوم

كتب:

مريم شريف
10:52 ص | الأربعاء 15 فبراير 2023
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم 15 فبراير، عيد دخول السيد المسيح الهيكل بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية؛ إذ جرى إدخال السيد المسيح الهيكل بعد 40 يوما من ولادته، وفقاً لشريعة موسى. 

الأعياد السيدية 

وتحتفي الكنيسة بعيد دخول السيد المسيح الهيكل يوم 8 أمشير بحسب كتاب «السنكسار»، ويعتبر هذا العيد من الأعياد السيدية الصغرى بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التي تخص السيد المسيح، والأعياد السيدية بالكنيسة 14 عيدا، تقسم إلى 7 أعياد كبيرة و7 صغيرة. 

و«السنكسار»هو كتاب كنسي تاريخي منذ القدم يؤرخ الأحداث بالكنيسة، يحوي سير الآباء القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد وأيام الصوم مرتبة حسب السنة القبطية، ويقرأ منه في الصلوات اليومية.

ويذكر تاريخ الكنيسة أنه بدخول السيد المسيح المسيح الهيكل حمله سمعان الشيخ على زراعه وقال له: «الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام حسب قولك لأن عيني قد أبصرتا خلاصك» (لو 2: 29). 

طقوس الكنيسة 

وسمعان الشيخ هو أحد السبعين شيخا الذين ترجموا التوراة من اللغة العبرية إلى اليونانية بمصر في عهد الملك بطليموس، وكان داخله شك من أن تحمل عذراء، وعاش نحو 300 سنة حتى حمل السيد المسيح على يده. 

اقرأ المزيد:

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تبدأ «صوم يونان» بـ3 قداسات يوميا

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تبدأ غدا «صوم يونان»

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في دبي تحتفل باليوبيل الفضي لافتتاحها

الكنيسة الأسقفية تتسلم رسميا الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر

المتحدث باسم الكنيسة لـ عزة مصطفى: نشارك في المبادرات الوطنية المختلفة
بقلم مريم شريف