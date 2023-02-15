الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد دخول السيد المسيح الهيكل اليوم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم 15 فبراير، عيد دخول السيد المسيح الهيكل بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية؛ إذ جرى إدخال السيد المسيح الهيكل بعد 40 يوما من ولادته، وفقاً لشريعة موسى.

الأعياد السيدية

وتحتفي الكنيسة بعيد دخول السيد المسيح الهيكل يوم 8 أمشير بحسب كتاب «السنكسار»، ويعتبر هذا العيد من الأعياد السيدية الصغرى بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التي تخص السيد المسيح، والأعياد السيدية بالكنيسة 14 عيدا، تقسم إلى 7 أعياد كبيرة و7 صغيرة.

و«السنكسار»هو كتاب كنسي تاريخي منذ القدم يؤرخ الأحداث بالكنيسة، يحوي سير الآباء القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد وأيام الصوم مرتبة حسب السنة القبطية، ويقرأ منه في الصلوات اليومية.

ويذكر تاريخ الكنيسة أنه بدخول السيد المسيح المسيح الهيكل حمله سمعان الشيخ على زراعه وقال له: «الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام حسب قولك لأن عيني قد أبصرتا خلاصك» (لو 2: 29).

طقوس الكنيسة

وسمعان الشيخ هو أحد السبعين شيخا الذين ترجموا التوراة من اللغة العبرية إلى اليونانية بمصر في عهد الملك بطليموس، وكان داخله شك من أن تحمل عذراء، وعاش نحو 300 سنة حتى حمل السيد المسيح على يده.