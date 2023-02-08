المتحدث باسم الكنيسة لـ عزة مصطفى: نشارك في المبادرات الوطنية المختلفة

كشف الأنبا هاني باخوم، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، دور الكنيسة في دعم مبادرة حياة كريمة، والأسر الأولى بالرعاية.

وقال باخوم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» عبر «قناة صدى البلد»، إن الكنيسة لها دور في المشاركة بالمبادرات الوطنية مثل «حياة كريمة»؛ لدعم الأسرة المصرية الأولى بالرعاية، ولا يتوقف دور الكنيسة عند الصلاة والحياة الروحية فقط.

الكنائس ودعم القطاع الصحي

وأضاف متحدث الكنيسة الكاثوليكية، مساء اليوم الأربعاء، أن الكنائس لها دور في دعم القطاع الصحي للأسرة على مستوى المحافظات، والاهتمام بمحو الأمية والطفولة المبكرة، وسنوات الحضانة؛ من أجل دعم الإنسان والأسرة بشكل كامل.

الإيبارشيات ومكاتب التنمية

وأوضح الأنبا هاني باخوم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» عبر «قناة صدى البلد»، أن الإيبارشيات لها مكاتب تنمية من أجل دعم مشروعات الأسرة (مسلمين ومسيحيين) على مستوى المحافظات.