لماذا غير الفنان حاتم ذو الفقار اسمه السينمائي؟.. وحيد سيف السبب

اشتهر بأدوار النصب والاحتيال والخداع، تميز بأسلوب فريد حقق من خلاله شهرة واسعة، فهو جابر في «المدبح»، وحسنين في «رجل في عيون امرأة»، وتزوج من الفنانة نورا وشارك الزعيم عادل إمام في أكثر من عمل فني، واليوم، 15 فبراير، تحل ذكرى وفاة الفنان حاتم ذو الفقار.

الفنان حاتم ذو الفقار بدأ كمساعد مخرج مع المخرج جلال الشرقاوي، وكان اسمه حاتم محمود عيسوي راضي، وظهر بذلك الاسم في بعض أفيشات أعماله كمساعد مخرج، مثل مسرحية شهرزاد التي شارك بها، ثم فكر في تغيير اسمه لكثرة أسماء الفنانين والمخرجين في جيله ويتشابهون معه في الاسم، مثل الفنانة عفاف راضي والفنان سيد راضي ومنير راضي وماهر راضي وغيرهم، وذلك خلال لقاء تليفزيوني له مع الإعلامية «صفاء أبو السعود».

تغيير حاتم ذو الفقار لاسمه بسبب وحيد سيف

وغَير الفنان حاتم ذو الفقار، اسمه الفني بسبب حديث الفنان الراحل وحيد سيف له، حين قال له: «وحيد سيف كان مُرشح معايا إنه يعمل دور في فيلم، بس عمله زميل آخر، لما تقابلنا قال لي، بص عائلة راضي زحمة جدًا في السوق، حاول تغير اسمك، وعرض عليا إن اسمي يبقى حاتم ذو الفقار، كان بيقول ليا إن فيا شبه من عائلة ذو الفقار، أو أباظة أو رمزي، كان شايف إن فيا حاجة من الجيل ده، علشان كده قالي أغير اسمي لذو الفقار».

وتابع «حاتم» خلال اللقاء، أنه تواصل مع الفنان القدير صلاح ذو الفقار، وأبلغه بنيته في تغيير الاسم، وعرض الفنان وحيد سيف بتغييره إلى ذو الفقار، فوافق: «غيرت اسمي وقتها لحاتم ذو الفقار».

وفاة الفنان حاتم ذو الفقار

وولد الفنان الراحل حاتم ذو الفقار، في 5 يناير من 1952، وتوفي في 15 فبراير عام 2012، إذ تخرج في المعهد العالي للسينما، تزوج من الفنانة نورا، ومن أبرز أعماله: «المدبح، رجل في عيون امرأة، عنتر شايل سيفه».