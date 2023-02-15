وزيرة إماراتية: قمة الحكومات العالمية تسهم في استشراف مستقبل أفضل للبشرية

قالت «عهود بنت خلفان الرومي»، وزيرة الدولة الإماراتية للتطوير الحكومي والمستقبل، ونائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، إن القمة العالمية للحكومات منذ إطلاقها عام 2013 تركز على استشراف وتصميم مستقبل أفضل للبشرية كونها منصة عالمية لتبادل الأفكار، منوهة بأن القمة تسهم في تشكيل برامج حكومات المستقبل في مختلف القطاعات «التعليم، الصحة، الإدارة الحكومية، الأمن الغذائي والتغير المناخي والتكنولوجيا»، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية.

الرومي: خلق حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية

وأضافت وزيرة الدولة الإماراتية ـ في تصريح اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، أن القمة العالمية للحكومات تعمل على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية التي تواجه الحكومات من خلال عقد شراكات فاعلة تنسق الجهود وتعزز العمل الحكومي المشترك، مشيرة إلى أن القمة على مدى الدورات العشر الماضية أولت اهتماماً كبيراً بأجندات حكومات العالم ورصدت أهم التوجهات العالمية في أكثر من 1100 جلسة وورشة نظمتها القمة، كما أصدرت تقارير معرفية ركزت على أهم الممارسات التي تؤثر على حياة الأفراد حول العالم.

وأشارت إلى أن القمة العالمية للحكومات منذ سنواتها الأولى طرحت موضوع الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن من يملك أدوات الذكاء الاصطناعي يملك أدوات المستقبل.

تعزيز منظومة التحول الرقمي عربيا

وأوضحت أن برنامج القمة العالمية للحكومات 2023 يزخر بالعديد من المنتديات العربية المهمة التي تشهد حضورا واسعا منها منتدى الإدارة العربية الحكومية في تعزيز منظومة التحول الرقمي عربيا حيث تناولت النسخة الثانية من منتدى الإدارة الحكومية العربية «التحول الرقمي» في الدول العربية بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية وبمشاركة وزراء الخدمة المدنية والتنمية الإدارية في 22 دولة عربية و400 خبير ومختص ومسؤول من معاهد الخدمة المدنية ليكون المنتدى أكبر تجمع عربي يناقش التحول الرقمي في العالم العربي وأثره في تسريع جهود تطوير الإدارة الحكومية العربية بفعل الدور المحوري الذي باتت تلعبه الرقمنة في تعزيز تنافسية الحكومات وتطوير كفاءتها.