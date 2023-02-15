افتتاح المعرض الخيري لملابس الطلاب في جامعة القاهرة.. يضم 15 ألف قطعة

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، المعرض الخيري للملابس بسعر رمزي تكافلي والقافلة الطبية المتخصصة في الرمد للكشف على الطلبة وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات لمستشفيات الجامعة، و تستمر على مدار يومي الأربعاء والخميس 15 و 16 فبراير الجاري، بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية، بالتعاون مع عدد من كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي (مؤسسة الصديقية - مؤسسة بنك الشفاء المصري - مؤسسة صناع الخير للتنمية - مؤسسة صناع الحياة مصر - جمعية رسالة) وبحضور الدكتور علي جمعه مفتي الديار المصرية السابق والدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الخشت: التحالف الوطني للعمل الأهلي يشكل مرحلة جديدة في حياة المجتمع المدني المصري

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة تعمل على توحيد الجهود مع مؤسسات المجتمع المدني للوقوف على تنفيذ المبادرات الاجتماعية ووضع الخطط المناسبة،، وذلك من خلال دور الجامعة كأحد الأعضاء المؤسسين بميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبناء شراكات قوية لدعم وتنفيذ المبادرات والفاعليات التي تساهم في تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية والاقتصادية والتوعية المتكاملة للفئات الأكثر استحقاقا.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يشكل مرحلة جديدة في حياة المجتمع المدني المصري وهو تحالف يقوم بدور كبير للوصول للفئات الاكثر احتياجا، واليوم يقدم خدماته لطلبة وطالبات جامعة القاهرة في الملابس والرعاية الاجتماعية والصحية دون أن يشعروا بأي تفاوت مع زملائهم الآخرين، مؤكدًا العزم على الوصول للفئات الأكثر استحقاقا واحتياجا من أجل خدمة وتنمية المواطن المصري.

د. علي جمعة: تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية والتعاون مع جامعة القاهرة أول الغيث

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المعرض الخيري للملابس يضم أكثر من 15 ألف قطعة ملابس جديدة سيتم توزيعها على الطلبة والطالبات بأسعار رمزية، في إطار حرص الجامعة على تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية الاجتماعية، مشيرًا إلى قيام الجامعة بالتعاون مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني لإقامة عدة معارض ملابس للطلاب طوال العام الدراسي لدعم التكافل الاجتماعي ومساعدة الطلاب غير القادرين وتخفيف الأعباء المادية عنهم وعن أولياء أمورهم.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن إقامة معارض الملابس للطلاب تتم وفق قواعد تضمن تطبيق التكافل الاجتماعي، ومساعدة مستحقي الدعم، التزاما من جامعة القاهرة بالمشاركة المجتمعية والوفاء باحتياجات ومتطلبات أبنائها الطلاب وتحفيزهم لمزيد من الجد والاجتهاد، مؤكدًا حرص الجامعة دعم الطلاب غير القادرين وإتاحة سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لهم بأشكالها المختلفة.

من جانبه، قال الدكتور علي جمعة، إن تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية، واليوم نقدم معرض ملابس لطلاب جامعة القاهرة، وهو أول الغيث في التعاون المثمر والخير الكثير الذي نواصله مع جامعة القاهرة لخدمة الطلاب الأكثر استحقاقا.