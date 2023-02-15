طلاب جامعة حلوان يحصدون المركز الثاني في جوائز معرض القاهرة الدولي للابتكار

اختتمت أكاديمية البحث العلمي ووزارة التعليم العالي، فعالياً معرض القاهرة الدولي للابتكار في نسخته السابعة، أمس، بإعلان الفائزين بالجوائز في المسابقة التي نظمتها الأكاديمية لأفضل الابتكارات، وقام الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي بتقديم الجوائز الكاملة للمتسابقين بمختلف المجالات.

وفاز فريق كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان بالمركز الثاني في مسابقة الابتكارات الخاصة بالسيارات الكهربائية التي أقيمت بالمعرض وذلك بعد تقديم مشروع إبداعي عن تحويل سيارة تعمل بمحرك احتراق داخلي إلى سيارة كهربائية بالكامل صديقة للبيئة.

معرض القاهرة الدولي للابتكار2023

وقال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة تضع نصب أعينها دعم الباحثين والمبتكرين بمختلف المجالات العلمية والبحثية والتي ساهمت في تحقيق المركز الثاني بمعرض القاهرة الدولي للابتكار 2023، منوهاً بأن تحقيق الفوز في الابتكارات بمختلف المحافل المحلية والإقليمية والدولية، يؤكد اهتمام الجامعة القوي بالبحث العلمي والباحثين والعلماء.

مشروع تحويل سيارة تعمل بالوقود إلى الكهرباء

وأضاف رئيس جامعة حلوان، أن فكرة المشروع الفائز الذي تقدم به الطلاب، تقوم على تحويل سيارة تعمل بمحرك احتراق داخلي إلى سيارة كهربائية بالكامل صديقه للبيئة، بجانب عقد مقارنة علمية بين السيارتين وتحديد آليات وإجراءات عمليات التحويل بشكل علمي لتحديد مدى كفاءة عملية التحويل وجدواها الاقتصادية والبيئية وإمكانية استخدامها بالسوق المصرية.

القاهرة الدولي للابتكار

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن معرض القاهرة الدولي للابتكار فرصة كبيرة لتسويق ابتكارات ومنتجات الباحثين المختلفة بجميع الجامعات من خلال استضافة كبرى الشركات العالمية والمحلية للاطلاع عليها.