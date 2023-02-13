وزير التعليم العالي يفتتح جناح جامعة القاهرة بمعرض «الابتكار»

افتتح الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم، جناح جامعة القاهرة بمعرض القاهرة الدولي للابتكار في نسخته السابعة والذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يومي 13 و14 فبراير بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد محسن العطار نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء هيئة التدريس المشاركين بمشروعات ابتكارية وبحثية.

تمكين الطلاب من امتلاك مجموعة من ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ

وتأتي مشاركة جامعة القاهرة في إطار حرص الجامعة على الخوض في مجال الابتكار، واستحداث برامجها التعليمية لتصبح أكثر اعتمادًا على استخدام التكنولوجيات الحديثة في تقاسم المعرفة، وتقديم المفهوم المعتمد للابتكار في التعليم العالي بما يساهم في تقديم تعليم ذي جودة عالية، وتمكين الطلاب من امتلاك مجموعة من ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ والخبرات الأكثر ارتباطا بالابتكار التي تمكنهم من مواجهة متطلبات سوق العمل والتحديات الاقتصادية الوطنية ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

وخلال تصريحات صحفية، أكد الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة تولي أهمية كبيرة لملف الابتكار، حيث تشارك هذا العام بـ 25 مشروع ابتكاري وبحثي في مجالات في مجالات الزراعة، والعلوم، والهندسة والذكاء الاصطناعي، والليزر، وريادة الأعمال، والتصنيع الدوائي.

أهمية ربط البحث العلمي ومخرجاته بالصناعة

ووجهت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، شكرًا خاصًا لجامعة القاهرة على دورها كشريك في معرض القاهرة الدولي للابتكار في نسخته السابعة، وهو المعرض الذي يُعد أحد الآليات نحو تطبيق مخرجات البحث العلمي؛ ليفتح آفاقًا جديدة أمام المخترعين والمبتكرين بهدف تسويق اختراعاتهم وابتكاراتهم بطريقة فعالة واحترافية ومباشرة لخدمة المجتمع العلمي من ناحية والمساهمة في التنمية الشاملة من ناحية أخرى، وتأكيدًا على أهمية ربط البحث العلمي ومخرجاته بالصناعة وغيرها من المجالات، ويضم المعرض في نسخته السابعة هذا العام أكثر من 11 جناحا متخصصا تشمل بيت الشركات الناشئة، والملكية الفكرية، والتصنيع المحلى، والروبوتات والطائرات المسيرة والسيارات الكهربائية، والذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء، والزراعة الرقمية والذكية، والطاقة والمياه، والأجهزة الطبية والتعويضية، والابتكار الأخضر، وتبسيط العلوم.

ويشتمل معرض القاهرة الدولي للابتكار في نسخته السابعة على 15 فعالية على مدار اليومين مابين مؤتمرات وورش عمل وحلقات نقاشية ومنتديات، بمشاركة دولية كبيرة من مصر والدول العربية والهند وروسيا والبرتغال والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى، وبحضور لفيف من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات المصرية ورجال الصناعة والاستثمار وعدد من الشخصيات والسفراء المعتمدين بالقاهرة.