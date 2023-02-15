مصرع طفلة صدمتها سيارة بقرية نكلا العنب في البحيرة

لقيت قبل قليل طفلة مصرعها، إثر تعرضها لحادث عبور مشاة؛ إذ صدمتها سيارة أمام قرية نكلا العنب، التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع طفلة في البحيرة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد مصرع طفلة، صدمتها سيارة أثناء عبور الطريق أمام قرية نكلا العنب، بدائرة شرطة المركز، وحرر المحضر اللازم.

نقل جثة الطفلة إلى ثلاجة حفظ الموتى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، تبين وفاة طفلة تدعى «روفان رامي عبدالسلام»، 5 سنوات، مقيمة قرية نكلا العنب، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.